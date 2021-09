A világon elsőként Óbudán emeltek szobrot a Bitcoin alapítójának

Az Index is ott járt, amikor az óbudai Graphisoft parkban, – mely például olyan cégek otthona Magyarországon, mint a Microsoft –, a világon elsőként felavatták egy bizonyos Satoshi Nakamoto szobrát. És ezen a ponton máris bajban van a cikkíró, mikor ilyenkor logikusan azzal folytatná, hogy kinek is a szoboravatójáról van szó. Hiszen Satoshi Nakamoto minden bizonnyal fiktív figura, akiben hagyományosan a blokklánc technológia és egyben a Bitcoin kriptovaluta alapítóját tisztelhetjük.

Ugyanis máig nem tudni, ki volt az, aki a nyílt forráskódú digitális fizetőeszközt közvetlenül a 2008-as gazdasági válság után 2009. január 3-án a világra szabadította, és ezzel egyúttal, mint egyre több jel utal rá egyértelműen, meg is változtatta. Bárki is legyen a hősük, aki vagy ami tulajdonképpen akár még egy isteni sugallat parancsa is lehet, a most leleplezett szobrot állító hazai kriptós közösség meghatározó figurái nagyon hisznek benne. Többek között abban, hogy épp egy kirobbant pénzügyi forradalmat élünk,

akárcsak abban, hogy a blokklánc technológia és az első digitális fizetőeszköz egyenesen civilizációs vívmány, amely az internet vagy az e-mail vagy az okostelefon jelentőségéhez mérhető.

Maga a Satoshi Nakatomo szobor ötlete egyébként közel egy éve Györfi András IT-vállalkozó fejéből pattant ki, aki többek között a Kripto Akadémia portál szerkesztőjeként a hazai kriptózás és blokklánc oktatás egyik zászlóvivője. Vagyis mikor nem a bitcoin alapítójának emel szobrot, részben alapozó képzéseket tart a kriptovilágban egyelőre avatatlanok számára. Bár az eseményen összegyűl tekintélyes tömegből ítélve, a hazai kriptós közösség már így igen népes és lelkes csapat.

Györfi András a magyar blockchain közösséget összefogó Blockchain Magyarország Egyesület nevében a szoborleleplezőn elmondta, a szoborral részben az volt a cél, hogy tisztelegjenek az előtt, akit Satoshinak nevezünk. Valamint ebben a formában is kifejezzék, hogy a bitcoin és a mögötte lévő blokklánc technológia önmagában érték. Ahogy a közösségi finanszírozásból megvalósult szobor arra is hivatott, hogy inspirációt jelentsen bárkinek az úttörő tervekhez, illetve megragadja Satosi szellemiségét.

De miben is áll a bitcoin szellemisége?

Ahhoz képest, hogy évekkel ezelőtt még sokan egy lyukas garast sem tettek volna arra, hogy a bitcoinból lesz valami, pláne olyasmi, amibe megéri befektetni, mára igencsak úgy tűnik, hogy Satoshi útjára indított egy párhuzamos gazdaságot. Ami ráadásul, ahogy a mellékelt ábra mutatja, megállíthatatlanul fejlődik, és egyre több hívet nyer meg magának – jelentette ki a szoboravatón Debreczeni Barnabás, a MrCoin, az első hazai kriptopénzváltó alapítója.

Amikor Debreczeniék hét évvel ezelőtt üzembe helyezték Magyarország első Bitcoin ATM automatáját Budapest egyik belvárosi szórakozóhelyén, mint a jövő pénzügyi rendszerének első hazai szimbólumát, sokan úgy tekintettek rá, mint egy feleslegesen útban lévő tereptárgyra, amelytől csak nehezebb a pultnál sörhöz jutni. Ehhez képest Debreczeni szerint ma már világosan látszik, hogy Satoshi ajándéka számunkra az, hogy elindította az állam és a pénz viszonyának szétválasztását. Mert szerinte tény, hogy:

a kriptovaluta független és decentralizált pénz;

egyben transzparens, átlátható rendszert is jelent, például azért, mert meg lehet mondani, hogy pontosan hány bitcoin lesz forgalomban például 2023. augusztus 23-án;

amely demokratikus olyan értelemben is, hogy a blokklánchoz és a kereskedelemhez a világ bármely pontján bárki csatlakozhat;

miközben a kriptoeszközök békés eszközök;

a kriptoközösség fölött pedig nincs állami kontroll, vagy legalábbis a kriptokereskedelem állami kontrollja egyelőre minimális, ha csak a hazai viszonyokat vizsgáljuk.

A bitcoin testvérisége

Azt már Kalocsai Kornél tette hozzá a szoboravatón a Blockchain Hungary képviseletében, hogy a blokklánc nem csupán egy technológiát, hanem egyúttal egy egyre népesebb közösséget is jelent, akik hisznek a bizalomban, az átláthatóságban és nyitottak az új technológiákra. Illetve ők azok, akik hősükként tekintenek a bitcoin alapító Satosira. Szilágyi Imre, a legnagyobb közép-európai blockchain konferencia, a Blockchain Budapest közgazdász főszervezője az eseményen kiemelte,

Satosi Nakamoto zsenije nem magában az innovációban gyökerezik, ő lényegében nem talál föl semmi újat, már meglévő dolgok egyedi kombinációjából teremtett forradalmian úttörő rendszert, amely megvalósíthat egy egészen más, minden eddiginél jobban működő demokráciát.

Egy biztos, míg a lényegét jelentő sajátos technológiából fakadóan a blokkláncon a múlt megváltoztathatatlan, azt majd a jövő igazolja, hogy a Bitcoin atyjának/anyjának szobrot emelő csapatnak lesz-e igaza és mennyire nyernek bizonyítást az avatáson elhangzott nagy szavak.

Addig is álljon is útravalónak néhány elgondolkodtató fejlemény a kripto pillanatnyi valóságából:

a digitális eszközök piaca nyolc év alatt nőtt kétezerszeresére;

egyes becslések szerint itthon a kriptovalutákban tartott vagyon mértéke eléri a 300 milliárd forintot;

a Bitcoin árfolyama, amely 2010-ben még csupán 0,0008 USD-t ért, 2011-ben pedig még mindig csak egy USD-t adtak érte - jelenleg az árfolyam 34 ezer USD felett jár, ami volt már 63 ezer USD is;

ez azt jelenti, hogy a Bitcoin tíz év alatt akár 63 ezerszeres hozamot is hozhatott a tulajdonosoknak;

olyan nagy világcégek, mint például a Starbucks, a Coca-Cola vagy a Microsoft már elfogadja fizetőeszközként a Bitcoint;

Salvador volt az első ország a világon, ahol idén szeptember elején hivatalos fizetőeszközzé tették a bitcoin kriptovalutát;

Miközben Ukrajna is úgy döntött, hogy legalizálják a bitcoint;

2022. január 1-jétől már a magyar szja-törvény külön szakasza foglalkozik a kriptoeszközökkel;

ezen belül is jövőre egységesen itthon 15 százalékos szja-t kell fizetni a kereskedésen és a bányászaton elért nyereség után.

(Borítókép: Satoshi Nakamoto szobra a Graphisoft parkban 2021. szeptember 16-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)