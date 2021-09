Megrengeti a világ tőzsdéit az adósságválság réme

Noha még bőven van pénz a világgazdaságban és a tőzsdéken, mégis általános eséssel indult a hét a világ legnagyobb börzéin. A hongkongi tőzsde három százalékot esett, miután kiderült, hogy a legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő vállalat, az Evergrande a csőd szélén táncol. A Portfólió szerint a világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztőjének számító társaságnak mintegy 83,5 millió dollárnyi kamatrészletet kellene visszafizetnie csütörtökön mintegy 305 milliárd dolláros kötelezettségállományából. A céget nem kímélték a befektetők, napon belül 17 százalékot vesztett értékéből. Ráadásul a piacokon attól tartanak, hogy a cég csak az első fecske lesz a túlfűtött kínai ingatlanpiacon, és a Lehman Brothers bedőléséhez hasonló dominót indíthat el a szektorban, amelynek a bankok, ingatlanfejlesztők, lakásvásárlók és kifizetetlen beszállítók is megisszák a levét.

Az általános tőzsdei rossz hangulatot a koronavírus-járvány újabb, gazdasági növekedést fékező hullámaival kapcsolatos aggodalmakon túl az is tetézte, hogy az eleve az eszközvásárlási program esetleges visszavágásával kapcsolatos szerdai Fed-döntésre váró befektetőket megriasztotta Janet Yellen is. A korábbi Fed-elnök, jelenlegi pénzügyminiszter ugyanis sürgette a kongresszust, hogy függessze fel vagy emelje meg az államadósság-plafont, ellenkező esetben katasztrófával néz szembe az Egyesült Államok. Ezt követően nyitáskor valamennyi jelentősebb amerikai index, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq is lefelé vette az irányt. Előbbi kettő alig pár órával a kereskedés megkezdését követően már két százalék körüli mínuszban volt, a technológiai részvényektől mérsékeltebben akartak szabadulni a brókerek.

A nyersanyagpiacokon a klasszikus menekülő befektetéseket – mint az arany és az ezüst – leszámítva szintén lefelé tartanak az árak. A legrosszabbul azonban ismét a kriptopénzek teljesítettek, a bitcoin például hét százalékot vesztett értékéből egy nap alatt, elérve a 43 ezer dolláros árfolyamot.

Az általános rossz hangulat az európai tőzsdéket is megviselte, a DAX három százalékot esett, de a BÉT-en is csak 2,7 százalékos mínuszra sikerült javítani a nap végére, miután nap közen volt példa háromszázalékos csökkenésre is. Valamennyi jelentősebb részvény árfolyama gyengült: az OTP 3,2, a Mol 2,4, a Richter 2,3, míg a Magyar Telekom 0,8 százalékot esett.