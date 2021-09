Gőzerővel dolgozik az OTP Bank Nyrt. azon, hogy minél jobban megfeleljen az Európai Unió ESG irányelvében foglaltaknak: ennek jegyében már külön zöld programigazgatóság tekinti át és tesz javaslatokat a bank fenntartható működésére, illetve a hitelezési folyamatok zöldítésére. Ennek egyik lépése, hogy már 2022 végére nettó karbonsemleges működésre térne át Magyarországon az OTP, amelynek elérése érdekében különböző krediteket vásárol majd, ezzel csökkentve a szén-dioxid lábnyomát – jelentette be Csányi Péter, a pénzintézet Digitális Divíziójának vezérigazgató-helyettese.

Ezért is csatlakozott az OTP – a régióból elsőként – a Mastercard Priceless Planet Koalíciójához, amelyben a csatlakozók és támogatók célkitűzése, hogy öt év alatt 100 millió fa ültetésével járuljanak hozzá a klímaváltozás elleni küzdelemhez. A bank 100 ezer eurót adományozott a programnak, amelyből mintegy 50 ezer fát ültetnek majd a program megvalósítására kijelölt országokban, Kenyában, Brazíliában és Ausztráliában. Azért ezeket az országokat választották, mert a trópusi klíma garantálja, hogy a leggyorsabban és a legnagyobb hatékonysággal érvényesüljön a fák szénmegkötő tulajdonsága.

Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója a bejelentés kapcsán megjegyezte, hogy remélik, hogy hamarosan további magyar cégek is csatlakoznak a koalícióhoz, emellett várják azokat a kezdeményezéseket is, amelyeket a jövőben a tagok közösen valósíthatnak meg. Szerinte az a fontos, ha egy-egy vállalat már nem csak kommunikáció, hanem tettek szintjén is foglalkozik a fenntarthatóság kérdésével, még ha ez arról is szól, hogy fizetnek egy-egy fenntarthatóságot célzó akcióért, és nem a saját működést alakítják át. Hosszú időbe telik, mire társadalmi változásokat lehet elérni – elég csak az érintés fizetési megoldás 2009-es bevezetésére és a tavalyi robbánásszerű elterjedése közti időre gondolni –, de egy ilyen akció mindenképp jó első lépés – tette hozzá Eölyüs Endre.

A Mastercard egyébként nemzetközi szinten és Magyarországon is újabb klímavédelmi kezdeményezéseket tervez végigvinni. A fizetéstechnológiai társaság fenntarthatósági laboratóriumot hoz létre Stockholmban, amely többek között azt vizsgálja majd, hogy az újabb technológiák hogyan alkalmazhatóak a fenntarthatósági problémák kezelésében, valamint segítséget nyújt a partnereknek ezek gyakorlati alkalmazásához. Emellett átalakítják az Év Bankja versenyt, amelyen külön kategóriát kapott az Év társadalmi kezdeményezése. Ezzel azokat a bankokat ismernék el, amelyek konkrét környezetvédelmi és fenntarthatóségi lépéseket tesznek.

A jövőben az OTP évi 40-50 millió forintot fordít majd a nettó karbonsemlegesség fenntartásához, kiterjesztéséhez szükséges kreditekre.

Céldátum azonban egyelőre sem a nettó karbonsemlegesség csoportszintű kiterjesztésére, sem pedig a magyarországi működés bruttó karbonsemlegességének eléréhez nincs kitűzve – mondta az Indexnek Csányi Péter.

Mindazonáltal a csoport igyekszik a belső banküzemi folyamatokat is a fenntarthatósági célkitűzések érdekében átalakítani, mivel ez nemcsak az uniós irányelv követelményeinek teljesítése miatt fontos – a zöld finanszírozás kritériumainak megfelelő hitelezésnél kisebb tőketartalékot kell képezni –, hanem tőzsdei társaság lévén befektetővonzó szempont is. A nyugat-európai, de főleg az amerikai intézményi befeketők számára készülő ESG értékeléseken múlhat ugyanis, hogy az adott társaság egyáltalán vásárolhat-e a csoport részvényeiből.

A belső működés karbonsemlegessé alakításához többek között a digitális banki megoldások elterjesztésével a papírhasználatot kívánják visszaszorítani, de megindult a zöld jelzáloglevelek kibocsátása is. A 85,5 százalékban újrahasznosított műanyagból készülő bankkártyák csoportszintű bevezetése szintén ezt célozza. Erre egyébként elsősorban a fiatalokat megcélzó junior programban van jelenleg igazi fogadókészség. Azt egyébként a kártyatársaság sem állítja, hogy ez igazán karbonsemleges megoldás lenne, azonban jó átmeneti megoldásnak tartják addig, amíg a fizikai bankkártyák helyét átveszik a digitális fizetési megoldások.

Az újonnan létesülő adatközpontunk energiatakarékosabbá tétele szintén ezt a célt szolgálja majd – jegyezte meg Csányi Péter. Utóbbival kapcsolatban felidézte, hogy ez már a dolgozók belső, fenntarthatósági ötletbörzéje közben merült fel, de még épp idejében, így a központ kivitelezésébe még beépíthető a szükséges technikai megoldás. A bank zöld programja egyébként kiterjed arra is, hogy az ESG célok megvalósítása, ESG befektetések terén is támogatják az ügyfeleket. Ahogyan a pénzintézet társadalmi felelősségvállalási programja keretében a magyarok pénzügyi tudatosságát is igyekeznek fejleszteni.

A két cég a jövőben is együttműködik majd a saját működésükkel összefüggő klímavédelmi kezdeményezések megvalósítása érdekében, a következő hónapokban pedig a saját dolgozóikat is aktivizáló közös programok szervezését tervezik. Az egyéni fenntarthatósági kezdeményezésekre példaként mutatták be a rendezvényen Tóth Áron formatervező Malom-projektjét, amellyel bizonyos típusú műanyaghulladékokat – kupakokat és akár tusfürdős dobozokat – ledarálva, majd újrapréselve lehet új használati tárgyakat készíteni.

