A lakáshitelt keresők első két kérdése rendszerint az, hogy kaphatnak-e hitelt, és ha igen, akkor hozzájuthatnak-e a szükséges összeghez. Igen ám, de legalább ennyire fontos az is, hogy mekkora havi kiadást jelent majd a törlesztés, már csak azért is, mert bank és bank között nagyok lehetnek a különbségek ezt illetően. A Bankmonitor szakértői ezért kiszámolták, milyen havi törlesztőkre számíthat jelenleg az, aki hitelből vásárolna meg egy 20, 40, 60, 80 vagy éppen 100 millió forintos ingatlant. Így az is azonnal számszerűsíthető, hogy milyen pénzügyi előnyt jelenthet a jó bankválasztás.