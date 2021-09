A Revolut globális pénzügyi platform, amely világszerte több mint 16 millió ügyféllel rendelkezik, ma Magyarországon is elkezdte használni európai banki engedélyét – idézi a társaság közleményét a Portfolio. A Revolut hazánkban mintegy 500 ezer felhasználóval rendelkezik. A későbbiekben további szolgáltatásokkal – például különböző hitelekkel – tervezik bővíteni a Revolut Bankot.

A fintech magyarországi felhasználói a szolgáltatásra történő átjelentkezést követően 100 ezer eurós összegig (körülbelül 36 millió forintig) betétbiztosítást élvezhetnek.

Ehhez Revolut Bankra kell „upgrade-elniük” meglévő szolgáltatásaikat. A cég vezérigazgatója, Joe Heneghan a Portfoliónak elmondta, hogy ez a váltás díjmentes a felhasználóknak, és csupán néhány percet vesz igénybe. Ezt mi is teszteltük, a váltás valóban nem volt több 2-3 percnél.

Számlaszámot még nem kapunk

„Saját” számlaszámot ugyanakkor egyelőre nem kap a felhasználó: ha utalnánk egy magyarországi Revolut-usernek, akkor kedvezményezettként a Revolut LTD-t kell megadni a cég számlaszámával együtt (a klasszikus háromszor nyolc számjegy), és a közleményben kell megadni egy számot, amely alapján beazonosítják a kedvezményezett felhasználót. Az alkalmazás szerint az átutalások átfutása 1–5 napot vesz igénybe, ami azért elég messze van az azonnali utalástól. Ugyanakkor két Revolut-felhasználó közt a pénzküldés továbbra is csak pár pillanatot vesz igénybe.

A FinTechZone még tavaly írta meg, hogy a Revolut elindította a forintalapú átutalásos feltöltést a Raiffeisen Bankkal együttműködésben. Azóta magyar forintban is villámgyorsan, napok helyett percek alatt célba érnek a helyi kifizetések. A fentebb említett, a Revoluttól kapott („saját”) számlaszám is egy raiffeisenes számlára mutat.

A portál cikke szerint Magyarország a világ 14-edik országa, ahol a társaság elérhetővé tette ezt a szolgáltatást, ám itt nem állnak meg, a közeljövőben Nyugat-Európa országaiban terjeszkednek tovább.

A Revolut Bank elindítása Magyarországon nagyobb biztonságot és bizalmat fog biztosítani ügyfeleink számára, cégünk számára pedig lehetővé teszi, hogy a közeljövőben számos új terméket és szolgáltatást indítsunk

– idézi a közlemény a Revolut Bank vezérigazgatóját.

Megszólalt az MNB

A kedd reggeli hírek után közleményt adott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB), amely hangsúlyozza, hogy a Revolut Bank „az eddigi információk szerint a litván nemzeti bank felügyelete alá tartozó határon átnyúló intézményként, s nem önálló leánybankként indul el Magyarországon”, így

a hazai ügyfelek betétbiztosítási, fogyasztói vagy elszámolási jogvitájukat nem itthon, hanem Litvániában (várhatóan litván, illetve angol, s nem magyar nyelven) intézhetik.

Közleményében az MNB kiemeli, hogy a magyar ügyfelek érdekében a jegybank szorgalmazza, hogy a Revolut hazai leánybankként – magyarországi székhellyel, tőkeerővel, s a hazai jegybank felügyelete alá tartozó leánybankként – végezze tevékenységét.

A jegybanki közleményből az is kiderül, hogy a Revolut a nyilvánosan elérhető beszámolói szerint tavaly 122 millió angol font (mai árfolyamon több mint 51 milliárd forint), 2019-ben pedig 98 millió angol font veszteséget termelt, 417 millió font, illetve 96 millió font (2019) saját tőkén.

„Az MNB mindekor támogatja a verseny erősödését a hazai pénzügyi piacokon, hiszen az innovációkra, fejlesztésekre, hatékonyabb működésre és akár költségcsökkentésre sarkallja a piaci szereplőket, egyúttal magasabb minőségű, egyszerűbb és gyorsabb szolgáltatást kínál az ügyfelek számára” – olvasható a jegybank közleményében.

A kedvezményes devizaváltás és a kriptopiac után jönnek a hitelek

A Revolut eleinte abban segítette az nemzetközi utazókat, hogy elkerülhessék a devizaváltással járó magas díjakat. Később jöttek a banki, részvény- és kriptokereskedelmi funkciók is, így ma már neobankként működik a társaság. Mint azt a Portfolio is írja, a cég 2018 óta rendelkezik egy (korlátozott) banki licenccel az Európai Unióban, és saját jogon, azaz nem partnereken keresztül kínálja banki szolgáltatásait, ám a klasszikus univerzális banki szolgáltatások jelentős részét sokáig nem vezette be: azaz nem kezdett el betétet gyűjteni, és nem kezdett el hitelezni, kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokat értékesíteni, hanem leginkább pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtott.

A hitelezés terén tavaly változott a helyzet: először Litvániában, majd Lengyelországban is elindította bankját a Revolut, és mindkét országban hiteltermékeket kezdett kínálni. Litvániában például

az ügyfél havi fizetésének kétszeresére rúgó hitelkerettel hitelkártyahiteleket kezdtek el nyújtani;

legfeljebb 5 éves futamidejű, 1000 és 15 000 euró (körülbelül 360 ezer és 5,4 millió forint) közötti összegű személyi hiteleket kezdtek el kihelyezni.

Idén további 10 országban (Bulgária, Horvátország, Ciprus, Észtország, Görögország, Lettország, Málta, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Csehország) indította el a Revolut Bank nevű szolgáltatást, ez a kör bővült most Magyarországgal. A vezérigazgató a Portfoliónak megerősítette, hogy az idén csatlakozott országokban is tervben van, hogy a fenti hiteltípusokat kínálják az ügyfeleiknek.

