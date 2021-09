Mészáros Lőrincet és a Dömpert is érdekli a 35 éves koncesszió

Megvan a három induló a Nemzeti Koncessziós Iroda által meghirdetett autópálya-koncesszióra – szúrta ki a Telex az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) hétfő késő délután megjelent hirdetményt, amelyből az is kiderül, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítója a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda.

A tét nem kicsi:

1662 kilométer alaphálózat és 381 kilométer kiegészítő hálózat tervezési, felújítási, építési, ennek ellenőrzési, továbbá üzemeltetési, karbantartási tevékenységeire írt ki a magyar állam nyílt uniós közbeszerzést. Magyarország 35 évre tervezi koncesszióba adni a fenntartást.

A hétfőn megjelent hirdetmény szerint három cég indult a több mint három évtizedes koncesszióért:

a THEMIS Magántőkealap,

a STRABAG Aktiengesellschaf,

és a DÖMPER Kft.

A hirdetmény szerint a Dömper egyedül indul az autópályákért, a Strabag és a Themis viszont több más céget is bevonna. Az osztrák multi bevenne más Strabag-cégeket, valamint a francia Colast is – ez talán a két legjelentősebb multi a hazai útépítési piacon. A sajtó által sokszor Mészáros Lőrinchez közeliként aposztrofált Themis több másik magántőkealapot (Konzum PE, Opus Bridge, Opus New Way, Cronus, Vesta, Via), valamint a Mészáros tulajdonában lévő Opus Global Nyrt-t is bevonná.

Kik indulnak?

A Themis mellett felsorolt cégeket, magántőkealapokat olvasva „ismerős” nevek tűnnek fel, a Telex is óvatosan fogalmazva jegyzi meg, hogy „a Mészáros-csoport itt erős szereplő lenne”, hiszen a magántőkealapok esetében nem tudható biztosan, ki mekkora súlyt képvisel a történetben. Mindenesetre az ország leggazdagabb emberét, Mészáros Lőrincet nem kell bemutatni az olvasóknak.

A Strabagról is sokan hallottak már, hiszen az osztrák multi az egyik legnagyobb kelet-közép-európai építőipari cég.

A Dömper viszont sok olvasónak talán új, kevésbé ismert név lehet, pedig nem kis forgalmú vállalkozásról van szó: a cégadatok szerint a lábatlani vállalkozás már 2017-ben is több mint 6 milliárdos árbevétellel zárt, az elmúlt két évben pedig 22,3 milliárd, illetve 25,9 milliárdos nettó árbevételt ért el. Hogy ki áll a Dömper mögött? A Horseradish Kft. A Horseradish pedig egyetlen magánszemély tulajdonában van, aki nem más, mint Abronits Róbert István.

Abronitsnak a Céginfo szerint a Horseradish nevű cégén kívül három másik vállalkozása is van: mindegyik százmilliós nagyságrendű adózás előtti eredményt ért el tavaly. Viszont a Horseradishen keresztül nyolc további cégben van érdekeltsége, tulajdonjoga: pár vállalkozása csak néhány milliós forgalmat ért el tavaly, viszont egy-két cége milliárdos árbevételt is realizált. De kétségtelenül a Dömper tűnik a legnagyobbnak.