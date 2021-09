Igazán gyümölcsözőnek tűnik a barátság Matolcsy Ádám – Matolcsy György jegybankelnök fia – és Száraz István között, akinek cége, a Frank Digital Kft. a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs megatenderén ismét győztesként futott be. Az Opten szerint a vállalkozás mindössze nyolc főt foglalkoztat, idén és jövőre viszont ez a cég láthatja el a Matolcsy György által fémjelzett Magyar Nemzeti Bank (MNB) kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat egy nettó 3 milliárd forint keretösszegű megbízásban – vette észre a 24.hu.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött dokumentumok tanúsága szerint az MNB a teljes, 3 milliárdos keretösszeg 70 százalékára úgy vállalt lehívási kötelezettséget, hogy ennek várhatóan 15 százalékát kreatív tervezésre és gyártásra, 75 százalékát médiavásárlásra, tíz százalékát pedig PR- és rendezvényszervezési feladatokra fordítják.

Az egyebek között Matolcsy Ádám barátjaként is ismert Száraz István cége egyébként eddig is jeleskedett a jegybank kommunikációs feladatainak ellátásában. Az MNB kommunikációs keretmegbízását a 2020-2021-es időszakra is a Frank Digital nyerte el tavaly, igaz, akkor még „csupán” kétmilliárd forint plusz áfáért. Előtte 2019. október 7-e és 2020. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan is Szárazék szerezték meg a nettó 1 milliárd 950 millió forintos keretmegbízást, amelyet hárommilliárd forintig bővítettek. Azonban már a 2017. évi tenderen is kivették a részüket a keretszerződésből.

Száraz István gazdasági működése egyébként több szálon is kötődik Matolcsy Ádámhoz: egyebek között a jegybankelnök fia vette meg Száraztól a kormánypárti Origót kiadó New Wave Media Group Zrt.-t, mielőtt beolvasztották a kormánypárti sajtótermékek garmadáját tömörítő KESMA-ba.

A jelek szerint egyébként igencsak megéri jóban lenni Matolcsy Ádámmal: baráti körének egy másik tagja, Pintér Máté szerezte meg a Vízház Gasztronómia Zrt.-t, amely a jegybanki alapítványok pénzéből megvásárolt, majd felújított Várkert Kaszinóban lévő Felix Kitchen & Bart üzemelteti. Az építőiparban aktív Somlai Bálint ugyancsak Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozik, az általa 2018 óta vezetett Raw Development Kft. az MNB 54 milliárdos felújítását végzi.

Mindazonáltal maga Matolcsy Ádám sem szűkölködik, akinek cége, a Balaton Bútor Kft. igen sikeresen szerepel az állami közbeszerzéseken – tavaly decemberben például az egyik nyertese lett egy 20 milliárd forintos keretösszegű állami bútorbeszerzésnek – továbbá áprilisban kiderült, hogy a jegybank épületébe is jutott a cég bútoraiból. A Balaton Bútor Belsőépítészeti, Bútorgyártó és Kereskedelmi Tanácsadó Kft.-t 2015-ben nagyrészt az édesapja által vezetett MNB által kitalált és finanszírozott Növekedési Hitelprogram segítségével vette meg, amihez a hitelt a Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás tulajdonában lévő Növekedési Hitelbank nyújtotta. Júliusban pedig az is kiderült, hogy Matolcsy Ádám igencsak szeret repkedni a T7-MNG lajstromjelű, Bombardier Challenger 601 típusú magánrepülőgéppel.