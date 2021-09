Itt az ok, amiért nagyon kell Paks 2

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke szerint a nukleáris alapú villamosenergia-termelés fenntartása hosszabb távon szükséges a karbonsemlegesség elérése érdekében. Ezért nagyon fontos a Paks I. üzemidő-hosszabbítása és Paks II. megépítése is. Horváth Péter János egy budapesti konferencián hangsúlyozta: a karbonmentes atomerőmű építése és a napelemek háztetőkre telepítése nemcsak széndioxid-megtakarítással jár, hanem az importfüggőségünket is csökkenti, írta a Portfolio. Az elnök megjegyezte: az elkövetkezendő két évtizedben új lehetőségeket nyit a hidrogén, de még szükség lesz gázerőművekre is.





Utalt arra: a közlekedési szektorban még a fosszilis energiahordozók vannak túlsúlyban. Ennek nagyjából feléért a lakosság felel. Problémát jelent, hogy az olaj dominanciája nem csökken.

Horváth jelezte: az Európai Unió célja, hogy 2050-ig elérje a karbonsemlegességet. Ennek eléréséhez 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkentenék a károsanyag-kibocsátást az 1990-es referenciaszinthez képest.