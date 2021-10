A magyar GDP egyharmadával zuhant a Facebook értéke a leállások miatt

Meredeken zuhannak a Facebook részvényei, miután magyar idő szerint hétfőn, 18 óra előtt néhány perccel leállt az összes szolgáltatás. A Facebook mellett a tulajdonában lévő Instagram, Messenger és WhatsApp szolgáltatásai is összeomlottak – állítólag szerverhiba miatt.

A részvények több mint öt százalékkal estek, ami azt jelenti, hogy a Nasdaq-on jegyzett részvény árfolyama nagyjából 335 dollárról egészen 323 dollárig zuhant, és ha így marad – tőzsdezárás előtt nem sokkal 326 dollár környékén kereskedtek a Facebook-papírokkal – a cég a legrosszabb napját produkálhatja 2020. október 20. óta, amikor 6,3 százalékkal esett a Facebook értéke a tőzsdén.

Fotó: TradingView A Facebook-részvények árfolyamának alakulása az elmúlt napokban

Frances Haugen, a cég korábbi munkatársa vasárnap beszélt arról, hogy a Facebook oldalait gyűlöletkeltésre és álhírek terjesztésére is használják, amit pontosan tudnak a vezetők, ám a bizonyítékokat inkább elrejtenék. Erről több ezer oldalas dokumentumsorozatot nyújtott át a Wall Street Journalnak és a szabályozótestületnek, kedden pedig a szenátus albizottsága elé áll, hogy tanúskodjon erről.

Erre tett rá még egy lapáttal a hétfői leállás.

Tudjuk, egyesek nehezen férnek hozzá az alkalmazásainkhoz és termékeinkhez. Dolgozunk azon, hogy a lehető leggyorsabban helyreálljon minden. Elnézést a kellemetlenségekért

– idézi a MarketWatch Andy Stone szóvivőt, aki arra viszont nem tért ki, hogy mi okozza a szolgáltatások kimaradását.

És hogy mekkora veszteséget jelent a részvények zuhanása?

A Facebook piaci kapitalizációja – amely alapján a világ hatodik legnagyobb cége – 967 milliárd dollár volt pénteken, míg hétfő estére (magyar idő szerint 22 órakor) 913 milliárd dollárra esett. Ez azt jelenti, hogy 54 milliárd dollárral, vagyis nagyjából 16560 milliárd forinttal zuhant a Facebook értéke, amely megközelítőleg

az egyharmada a tavalyi magyar GDP-nek, amely a Világbank adatai szerint 155 milliárd dollár volt.

Tőzsdei szempontból amúgy is borúsan indult a hét, az amerikai hagyományos gazdaság hőmérőjének számító Dow Jones index közel 400 pontos mínusszal indított, de rosszul szerepeltek a Nasdaq sztárpapírjai is. Szinte minden nagyobb techóriás veszített értékéből, még a Facebook-leállás egyik nyertese, a Twitter is 5% feletti esést produkált, hasonlóan a versenytársához.