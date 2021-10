Nagyon olcsó most a sertéshús, de ennek nem mindenki örül

Miközben az élelmiszerek gyors ütemű drágulása volt megfigyelhető az utóbbi időben, aközben a sertéshús már hosszú ideje alacsony áron stagnál. Ez nagyon nehéz helyzetbe hozza a szektort, mivel a gazdáknak egyre többet kell költeniük mostanság az állatokra, de csak nyomott áron tudják eladni a terméket.

Jelenleg 1000-1500 forint között van a multiknál a sertéscomb kilónkénti ára, bár a piacokon ez néha megközelíti a 2000 forintot is. Az élő sertés felvásárlási ára a kilónkénti 350-380 forint között van. A feldolgozók, vágóhidak átadási ára a nyári 500 forint körüli összegről lecsúszott ugyan majdnem 400 forintig,

de a takarmány ára közben majdnem a duplájára nőtt.

A tavalyi 4500 forint helyett most 7500 forintba kerül – vázolta a helyzetet Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója, aki azt is elmondta, hogy még a nagyobb gazdaságok is nehéz helyzetbe kerültek a válság miatt.

A hvg.hu szerint körülbelül 9 ezer kistermelőt érinthetnek súlyosan az alacsony sertéshús-árak, akik korábban már a sertéspestis megjelenése miatt is nehéz helyzetbe kerültek. Az ár bezuhanását elsősorban az okozza, hogy külföldön is nagyon nagy a kínálat.

Karajt például a spanyoloktól akár kilónként 700 forintért is lehet vásárolni, miközben itthon ezt nagyjából 8-900 forintért

adnák el a termelők.

Korábban Kína nagyon nagy felvevőpiacot biztosított az Európából érkező sertéshúsnak, mivel az ott tomboló sertéspestis következtében külföldről kellett importálniuk a húst. Azóta viszont sikerült a korábbi szintre visszahozniuk a disznóállományt az országban és többé-kevésbé önfenntartóvá váltak, ráadásul mindeközben a takarmánynövények jelentős részét is felvásárolták, ennek következtében nőtt meg jelentősen a takarmányár.

A szektorban működő érdekvédelmi szervezetek azt kérik, hogy a multik csökkentsék az árrést, de ennek megvalósulása nem látszik túl valószínűnek. Pénteken az agrárminisztérium bejelentette, hogy a helyzetre reagálva negyedével megnövelik a szektor támogatási keretét, gyorsabban végrehajtják a kifizetéseket és kamatmentes hitelt is biztosítanak a sertéstartóknak. Hogy ez mennyit segít a szektoron, az a közeljövőben derül majd ki.

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ) elnöke, Zászlós Tibor a válsággal kapcsolatban azt mondta: ha az árolló huzamosabb ideig ennyire nyitva marad,

akkor azzal hosszútávon az ország önellátása is veszélybe kerülhet.

Sákán Antal, a Magyar Sertéstartók és Sertéstenyésztők Szövetségének volt elnöke pedig úgy fogalmazott: az árak addig fog esni, amíg a kínálat legalább 20 százalékkal nem csökken az európai piacon. Számítása szerint ez azt jelenti,

hogy jövő nyárig csak csökkeni fog a sertés ára.

Ha a spanyol, és német sertésszektorhoz képest szétforgácsolódott hazai ágazat nem kap hatékony segítséget, akkor a pár száz disznós telepek bezárhatnak és ez vidéken sokaknak megélhetési válságot okozhat – figyelmeztetett.