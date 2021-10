Három minisztérium, nulla válasz – titkolózik a kormány a kétes hírnevű maláj üzletemberrel kapcsolatban

A Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Külgazdasági és Külügyminisztérium sem adott érdemi választ a momentumos Tompos Mártonnak az erősen kétes hírnevű Vinod Sekhar maláj milliárdos magyar vonatkozású üzletével és a kormánnyal való viszonyával kapcsolatban.

Tompos Márton még egy augusztusi videóban mutatta be Vinod Sekhar magyar üzletét. A maláj üzletemberre mint közönséges szélhámosra hivatkozott, s egyébként vannak is különféle ügyei: pereskedett már Bruce Willis-szel egy egymillió dolláros üzleti vita nyomán, átverte a skóciai St. Andrews Egyetemet nyolcmillió dollárral, de egy ír üzletemberrel is komoly összetűzésbe keveredett, amelynek elfogatóparancs lett a vége.

A momentumos politikus korábban feltöltött videójából akkor az derült ki, hogy Vinod Sekhar 6258 lélegeztetőgépet szállított le Magyarországnak a magyar kormány által kifizetett legmagasabb áron. A lélegeztetőgépeket Kínából szerezték be a közvetítőként fellépő Vinod Sekhar cégétől, 89 500 dolláros átlagáron vette meg őket a kormány a legutolsó, vagyis 2020. május 21-i módosítás szerint. Eleinte ötezer lélegeztetőgépről szólt a szerződés, végül aztán 6258-ról írtak alá alá egyet a GR Technolgies nevű céggel. Az üzlet teljes értéke 559,6 millió dollár, vagyis 178 milliárd forint volt, Vinod Sekhar pedig ugyanekkor vett egy Admiral családba tartozó luxusjachtot, amely korábban 19,3 millió dollárért gazdát, és egy Bombardier BD-700-1A10 magánrepülőgépet is, aminek a pontos értékét nem lehet tudni. A tömegével vásárolt lélegeztetőgépeket aztán nem győzte a kormány elajándékozni.

Amint arról Facebook-bejegyzésében beszámolt, Tompos Márton most azt szerette volna megtudni a Miniszterelnökségtől, van-e kapcsolat Vinod Sekhar és Orbán Viktor között, ugyanis a maláj szélhámosként hivatkozott Sekhar Európában korábban soha nem landolt gépe ugyanaznap, ugyanott szállt le Horvátországban mint Orbán Viktoré. A választ szerint azonban

A kért adatok tekintetében a Miniszterelnökség nem minősül az Infotv. 3. §-ának 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

Tompos az Emmit is megkereste azzal, hogy üzembe helyezték-e a lélegeztetőgépeket, megvizsgálták-e azokat, illetve okoztak-e halálesetet, ugyanis állítása szerint két, Sekharon keresztül vett lélegeztetőgép-típusról is kiderült, hogy életveszélyesek. Innen annyit válaszoltak, hogy

az igényelt adatok tekintetében tárcánk nyilvántartás vezetési kötelezettséggel nem bír, így a kért adatokkal nem rendelkezik.

Végezetül a külügytől azt kérdezte, miért kellett beiktatni Vinod Sekhart a lélegeztetőgép vásárlásba, „még úgy is, hogy egy 5 perces kereséssel kideríthető, hogy szélhámos”. Érdemi választ azonban innen sem kapott.