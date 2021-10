Valószínűleg sok magyarországi vásárlót is érint, hogy a Skoda Auto október 18-tól az év végéig jelentősen csökkenti vagy leállítja a termelést minden üzemében. Csehország legnagyobb személyautógyárának kommunikációs vezetője a bejelentését a koronavírus-járvány okozta válságos helyzettel indokolta, ami világszerte chiphiányt eredményezett – adta hírül a TN Nova.

A következmények az egész autóipart súlyosan érintik, van olyan versenytársunk, amelyik 2021 végéig teljesen bezárta üzemeit

– emlékeztetett Tomás Kotera arra, hogy tegnap az Opel már második gyárának időleges bezárását harangozta be.

A gépkocsiknak ugyanis hatalmas mennyiségű félvezető elemre van szükségük, ez a Skoda Fabiánál például majdnem félezer, az Enyaq esetében pedig ezer darabot jelent autónként. Ezek közül sok csak a rádiók működését befolyásolja, mások viszont az elektromos ablakemelésért vagy a biztonsági elemekért felelnek. A Skoda Malajziából, Japánból és Kínából szerzi be a chipeket, de már jó ideje akadozik az ellátásuk.

Emiatt elsősorban az olyan autók befejezésére kívánnak most összpontosítani, amelyekből csak néhány típusú chip hiányzik. Az ilyen összeszerelésre váró járműveik száma is több mint 45 ezer.

Az ilyen autókat be kell csomagolni a sérülések ellen, szállítani kell, parkoltatni, őrizni, majd visszavinni a gyártásba, befejezni és kiszállítani a kereskedőkhöz. Ez a folyamat nagyon drága

– mutatott rá Jaroslav Povsík szakszervezeti vezető a Právában.

A technikusok számos alkatrészt kiválthatnak, de minden ilyen módosítást szabványosítani kell, ami hosszú hónapoktól akár egy évig is eltarthat. A chipek európai gyártását is fontolgatják, de egy ilyen üzem megépítése is legalább két–három évig tartó folyamat.

A Skoda prioritása ezért a munkahelyek hosszú távú biztosítása és a munkavállalók megfelelő mértékű kompenzációja.

A dolgozók jelenleg otthon maradnak, és az átlagbér 85 százalékát kapják.

A szakszervezetek szerint azonban a helyzet hosszú távon fenntarthatatlan, ezért csökkentést javasolnak.

Az elmúlt években a Skoda évente több mint egymillió autót gyártott. Három gyártóüzemet működtet Csehországban, de gyárt a szomszédos Szlovákiában, Ukrajnában, Oroszországban, Kazahsztánban, sőt Kínában és Indiában is.

