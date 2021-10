Rég nem látott deficit keletkezett a magyar külkereskedelmi mérlegben

Az utóbbi 15 évben csak egyszer volt nagyobb deficit a magyar külkereskedelmi mérlegben, mint a most augusztusban keletkezett 467 millió eurós (168 milliárd forintos) hiány. Akkor, amikor tavaly tavasszal a koronavírus-járvány miatt leállt az exportszektor.

A Portfolio írása szerint a hiány úgy alakult ki, hogy az egy évvel korábbihoz képest az euróban számolt import 16 százalékkal, az export viszont csak 5 százalékkal lett magasabb.

A romló egyensúlyt több tényező is befolyásolja: az import gyorsan növekedik, ami a gazdaság felélénkülésére pozitív hatással van, de az export a pandémia miatti leállások okán továbbra is csak döcög. A termelési problémák a gyárak hagyományos nyári felújítási, karbantartási munkáit is augusztusra koncentrálhatták, ami tovább növelte a termeléskiesést.

Ugyebár külkereskedelmi többlet áll fenn, ha a kivitt hazai áruk értéke nagyobb, mint a behozott külföldi áruk értéke. Fordított esetben külkereskedelmi hiányról beszélünk.

Nem segít a helyzeten az, hogy az emelkedő nyersanyag- és energiaárakkal arányosan növekednek az importszámlák is, ami növelheti a deficitet. Ezzel összefüggésben 2021-re már a folyó fizetési mérleg hiányát jelzik előre.

Ez a mérleg az országba beáramló külföldi valutás és az országból kiáramló külföldi valutás ügyleteket mérik, hiányról akkor beszélhetünk, ha több pénz megy ki, mint amennyi bejön.