Az álomesküvő előtt gyorsan leváltották Mészáros Lőrinc ex-feleségét a lagzi helyszínét biztosító cég éléről

Egy hónappal Mészáros Lőrinc újranősülése előtt menesztették Kelemen Beatrix Csillát az Alcsútdobozi Arborétumot is üzemeltető és ott esküvőket is szervező cég ügyvezetői posztjáról – számolt be róla az Mfor.

A lap úgy tudja, a Puskás Akadémia Sport Hotel Nonprofit Kft.-nek augusztus 23-a óta nem Kelemen Beatrix az ügyvezetője. Ezzel a kormányközeli milliárdos volt feleségének már csak két cégben maradt tulajdonosi, vagy vezetői érdekeltsége: jelen állás szerint a Life TV mögött álló Media Vivantis Kft. tulajdonosa és igazgatósági elnöke, emellett pedig a rendezvényszervezéssel foglalkozó Talentis Event and Marketing Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedik.

Mint ismert, az Alcsútdobozi Arborétumban tartották szeptember 24-én Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea enyhén szólva is fényűző esküvőjét és lakodalmát, így Kelemen Beatrix menesztése és a nagyszabású lagzi között szinte napra pontosan, alig egy hónap telt el.