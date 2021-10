A brit ipart szétverik az árak, Boris Johnson Spanyolországban napozik

Komor képet fest a Politico hírlevele a brit ipar jövőjéről: a történelmi magaslatokba emelkedett földgázárak a tönk szélére sodorták az Egyesült Királyság különböző ipari szektorait, de London nem siet a beavatkozással, ami sötét jövőt vetít előre a brit gazdaságban.

Mintha nem sújtaná már így is az Egyesült Királyságot az akkut sofőrhiány, az infláció, az üzemeanyaghiány és a szociális támogatások megnyírbálása, a nagy energia-felhasználású iparágak is bajban vannak az elszálló földgázárak miatt. Ugyebár azt is el kell dönteni, hogy a földgázt a közelgő téli időszakban a Brexit után korántsem rózsás gazdasági helyzettel bíró szigetországban a fűtésre vagy az ipari termelésre fordítják.

Műtrágya-előállítók bezárására már van példa.

Mondhatni, útelágazáshoz ért Nagy-Britannia: fűtenek vagy termelnek.

Megfigyelők szerint ugyanis ha egy üzem bezár energiahiány miatt, könnyen lehet, hogy többet nem nyitja meg kapuit. És hát ha nincs munka, a fűtésszámlát is nehéz kifizetni, amely előrejelzések szerint az idei télen borsos árú lesz.

Az ipar képviselői ráadásul hiába próbálják Boris Johnson közbenjárását kérni a kormányzati támogatás érdekében, a brit kormányfő elutazott a spanyolországi Marbellára. Végül is, ez egy módja a hideg elleni védekezésnek – jegyzi meg cinikusan a brüsszeli lap.

Pedig jó lenne, ha valami megnyugtatót közölne a Downing Street 10. lakója, mert – ahogy a Portfolio is írja – az üvegipari szövetség több tagja tényleg a „szakadék szélére került”, a gyárak munkavállalói pedig „betegre aggódják magukat”, hogy mi lesz a munkahelyükkel.

Miközben milliós nagyságrendű támogatásra lenne szükség az érintett iparágak szerint, az üzleti miniszter egy interjúban azt jelezte: „nem a kimentések tevékenységével foglalkozik”. Valóban súlyos összegekről beszélünk, hiszen várhatóan nem hetekig, hanem legalább hónapokig lenne szükség kormányzati támogatásra, mert a csillagos egekbe menetelő energiaárak aligha zuhannak vissza a közeljövőben. Vélhetően ezért húzza a száját London, mert ugye éppen hogy véget értek a pandémia miatti lezárások, amikor is a kormány milliókkal támogatta a munkájukat elvesztő, vagy dolgozni nem tudó munkavállalókat.

Arról pedig nem is beszéltünk, hogy az üzemanyag ára is tartósan magas maradhat, amit részben a gázpiaci pánik, részben a pandémia utáni kereslethiány mozgat.