Marad az áfafelezés a bérelt cégautóknál 2024 végéig

Sikerrel képviselte a kormány a magyar érdekeket Brüsszelben: az Európai Unió két ügyben is elfogadta a kormány adóügyi érveit, így továbbra is visszaigényelhető az áfa fele a bérelt autóknál, és biztosított marad a tisztességes vállalkozások és költségvetés védelme a fizetésképtelen cégekkel szemben is – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert.

A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára elmondta: mintegy 100 ezer céges autót érinthet az a kedvező szabály, amelyről az Európai Unió Tanácsa döntött Brüsszelben. Magyarországon 2019-től a lízingbe vevőknek üzleti használat esetén csak magát az üzleti használat tényét kell egyszer igazolniuk, és a havi bérleti díj áfájának az 50 százaléka automatikusan levonható. A szabály alkalmazását most 2024 végéig meghosszabbította a brüsszeli testület.

Az államtitkár rámutatott: az adóelkerülés radikális csökkentése nagyrészt az olyan online eszközöknek köszönhető, mint például a pénztárgép, az EKR vagy az online számla, azonban ezek a fizetésképtelen helyzetben lévő adózók esetében nem elégségesek. Ezért fontos lépés az adóelkerülés elleni küzdelemben, hogy a tanács 2024. december 31-ig meghosszabbította a fizetésképtelen helyzetben lévő adózókra, jellemzően a felszámolás és csődeljárás alatt állókra vonatkozó áfaelszámolási szabályokat. A fizetésképtelen cégek helyett a vevő fizeti be az áfát akkor, ha 100 ezer forintnál drágább terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt. Esetükben a fordított adózás a biztosíték arra, hogy a fizetendő áfa beérkezik a költségvetésbe – magyarázta Izer Norbert.