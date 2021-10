Dübörög az energiaválság a briteknél, összeomlott két szolgáltató

Lehúzta a rolót két energiaszolgáltató is az Egyesült Királyságban, mintegy 250 ezer ügyfelet hagytak hoppon.

A megújuló energiára fókuszáló Pure Planet és a Colorado Energy piaci kivonulásával csaknem 2 millióra emelkedett azoknak a száma a szigetországban, akik augusztus eleje óta kénytelenek voltak szolgáltatót váltani.

Ez időszakban ugyanis tizenkét szolgáltató ment csődbe.

A Pure Planet honlapján azt írja: a kormány és az Ofgem energetikai szabályozó az várja el, hogy a szolgáltató jóval alacsonyabb áron értékesítsen energiát, mint amennyi a beszerzési költsége.

Az Ofgem a maga részéről nem bagatellizálta el a helyzetet, elismerte, hogy a fűtési szezon előtt aggodalomra ad okot, hogy tönkremennek a szolgáltatók, de gondoskodik arról, hogy valamennyi ügyfelet átvegye valamely másik, még talpon álló energetikai vállalat.

Az energetikai szektorban tomboló káosz abban az időszakban következett be, hogy a megugrott gázárak miatt több iparág is a katasztrófa szélén egyensúlyoz, így 30 százalékos rezsidíj-emelkedéssel számolhatnak a britek jövőre, úgy, hogy az előrejelzések szerint a téli időszak alatt várható számlákon is rekordösszegek fognak szerepelni. Ráadásul még csak október van, és könnyen lehet, hogy a csődbe ment szolgáltatók listája bővülni fog a közeljövőben.

(Bloomberg/Independent)