Digitálissá vált a designszakma

Gyakran hiányos, elavult üzleti ismeretekkel kezdenek vállalkozásba a hazai design- és művészeti szakemberek. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és Magyar Formatervezési Tanács elnöke, Pomázi Gyula azt mondta, hiába rendelkeznek egy alapvetően piacképes termékkel vagy szolgáltatással a frissen céget alapítók, ha nincs mögötte megfelelően felépített marketing- és értékesítési stratégia, avagy nem tudnak a szinte teljesen elektronikus környezethez idomulni, nem is beszélve a megfelelő oltalmak megszerzéséről.

A szervezet idén is kiadta a legfrissebb, ingyenesen letölthető Start Up Guide vállalkozásfejlesztési útmutatót. Ez több mint másfél évtizede segíti a mikro-, kis- és középvállalkozások piacra lépését és sikeres működését a kreatíviparban. A kiadvány egy online előadás-sorozat formájában meg is elevenedik az októberi Budapest Design Weeken – írta a Pénzcentrum.

Az Európai Beruházási Alap és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány összesen 3 milliárd forint összegű támogatást nyújt a világjárványból való felépüléshez azoknak a magyar kis- és középvállalkozásoknak, amelyek a kulturális és a kreatív ágazatban tevékenykednek. A szektor szereplőinek azonban nem csupán a globális vészhelyzet okozta gazdasági nehézségekkel, de az egyre digitalizálódó üzleti környezettel is szembe kell nézniük.