Takarékbank-igazgató: Tovább bővülhet az ingatlanszektor

A lakossági ügyfelek 68 százaléka jogosult a hitelmoratórium igénybevételére, 28 százaléka él is vele, 40 százaléka kilépett – mondta a Takarékbank retail üzletágának ügyvezető igazgatója a Pénzcentrumnak. Szeredi Gábor hozzáfűzte, a vállalkozásoknál a portfólió 45 százaléka a moratóriumra jogosult állomány, 31 százaléka él is vele, 14 százaléka a moratórium ellenére törleszt.

A pénzintézet a moratórium bevezetése óta azt javasolja ügyfeleinek, hogy aki a válság miatt nehéz anyagi helyzetbe került, éljen a moratórium lehetőségével. Akinek viszont pénzügyi helyzete megengedi, az fizesse tovább a törlesztőrészleteket az eredeti kölcsönszerződés feltételei szerint, mert ezzel elkerülhető a moratóriumot követő időszakban a futamidő meghosszabbítása.

Szeredi Gábor bízik abban, hogy a járványhelyzet nem romlik drámaian, és emiatt a gazdaság a mostanihoz hasonlóan tud működni, így meglesz a feltétele annak, hogy minél többen ki tudjanak lépni a moratóriumból.

A bank nem számít a hitelkereslet csökkenésére. Az igazgató szerint ebben szerepet játszanak a támogatott hitelkonstrukciók, a most indult zöld lakáshitel, a csok, de akár a babaváró, valamint az otthonfelújítási támogatás is. Úgy véli: az ingatlanszektorban további bővülésre is van lehetőség, mert a hazai lakásállomány elavult, több új ingatlan építésére lenne szükség.