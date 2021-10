Milliókat zsebelhetnek be, akik a napelemre esküsznek

Jócskán módosult a feltételrendszer a lakossági napelemes pályázatban. Az egy főre eső jövedelem számításánál az ingatlanban (rész-) tulajdonnal rendelkezők száma az irányadó.

Pluszpontok járnak azért, ha az adott ingatlanban 18. életévét be nem töltött gyermekek is be vannak jelentve. Szintén pluszpontokat kapnak a hátrányos helyzetű térségben élők, írta a portfolio.hu.

A társadalmi egyeztetésen többen is szorgalmazták, hogy az uniós helyreállítási alapból származó pénzből elsősorban a fokozottan rászoruló, csekély önerővel rendelkező, nehéz sorsú, régióbeli ingatlantulajdonos családok kapjanak 100 százaléknyi vissza nem térítendő támogatással akár tízmillió forintot, ne pedig azok, akik egyébként is meg tudnák oldani az energetikai korszerűsítést vagy annak egy részét.

Változás, hogy november 15. helyett december 6-tól nyílik meg a pályázati ablak Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyékben, december 13-tól, 20-tól és 27-től pedig a fennmaradó megyékben is. Támogatás igényelhető tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztást garantáló napelemes rendszer létesítésére is.

Újdonság, hogy világosan rögzíti a szabályrendszer: nem nyújtható támogatás teljes társasház korszerűsítésére. Nem finanszírozzák már a lecserélt fűtőpanelt nagyobb teljesítményűre kiváltását, illetve a meglévő napelem-kapacitás növelését sem.