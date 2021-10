Hányadik is az Index? A krumplikat vagy a zsákokat kell számolni?

Több szakmai médium feldolgozta az elmúlt napokban a DKT (Digitális Közönségmérési Tanács – bővebben a keretesben) által közzétett videót, amelyben a szeptember havi látogatottsági eredményeket és augusztushoz képest a helyezésbeli változásokat lehet nyomon követni.

A 24.hu többnyire magabiztosan vezeti a listát, de éppen egy hónappal ezelőtt átmenetileg az Index vette át a stafétát tőle, amely egyébként tavaly november óta szépen leküzdötte hátrányát

– mondják a videóban, és igazuk van. Mármint abban, hogy ez így van akkor, ha a szeptember hónapra jutó összes real usert, vagyis 15 év feletti magyarországi internetezőt nézzük. Mint megannyi dolog, ez sem fekete-fehér, ezért elmagyarázzuk.

A DKT A Digitális Közönségmérési Tanácsot 2013-ban digitális piaci szereplők (kiadók, sales house-ok, reklámügynökségek) alapították azzal a céllal, hogy a hazai piacnak egységes, transzparens és a versenytársak összehasonlítására alkalmas, auditált adatokat szolgáltasson. A cél kifejezetten az volt, hogy kiadói szemszögből a hirdetésértékesítést, a hirdetőiből pedig a kampánytervezést támogassa. Ezért található meg az alapítók és finanszírozók között médiavállalat éppúgy, mint reklámügynökség. A több módszertani változást megélt mérést a 2018-as tender győztese, a Gemius biztosítja. Az Indamedia Sales – hasonlóan legközelebbi versenytársaihoz – az egyik legnagyobb finanszírozója a mérésnek, és mint ilyen képviselteti magát a szervezet elnökségében is.

Izéméregetés, de tényleg

A keretesből már tudjuk, hogy az online kiadók azért méregetik magukat, hogy tetsszenek a hirdetőknek és/vagy az őket képviselő reklámügynökségeknek. Nem nehéz belátni, hogy ott, ahol látogatóból több van, hirdetésmegjelenésből is több lesz. Magyarán egy helyre kitett hirdetésből több embert érnek el. Emellett (többek között) a mérettel érvelnek általában a kiadók az éves hirdetési pénzeket nagyüzemben elosztó reklámügynökségeknél is. Szóval jó, ha nagy. Ha nagyon nagy. Ezért is izgalmas, hogy milyen számokat nézünk. Mutatunk egy szintén most szeptemberi DKT-s adatok alapján készített táblázatot. Ebben is real userekről van szó:

Szépen zárkózik. Szépen zárkózik?

Nem tévedés, a fenti adatsorban az Index áll az első helyen. Ebben az összesítésben ugyanis egy nagyon picit mást nézünk, de az az apró változtatás óriási eltérést okoz, ugyanis

A DKT ÁLTAL KÖZÖLT TOP 10-ES LISTÁHOZ KÉPEST SENKI SINCS A HELYÉN.

Olyan, mintha megkevertük volna teljesen, csak azért, hogy megzavarjuk az olvasót, pedig ez nem is állhatna távolabb a valóságtól. A táblázat ugyanis a szeptemberi hónapra eső napi átlag-látogatószámokat mutatja.

Arról van tehát szó, hogy megnézzük a napi adatokat egész szeptemberre. Minden napra jut egy látogatottsági rekord. Ezt aztán az egyik legegyszerűbb művelettel átlagoljuk, és kijön a fenti szám minden bemért weboldalhoz. Volt tehát ennél a 845 ezres átlagnál jobb – például egymillió feletti szeptember 30-án – és rosszabb napja is az Indexnek szeptemberben. Nem mellesleg az ősz első hónapjában tizenhat alkalommal nyerte meg a látogatottsági versenyt az Index. Egy harmincnapos hónapban nyilvánvalóan ennél senki nem nyerhetett többször.

Joggal merül fel a kérdés, hogy mégis mi a búbánatos francért tök más a két lista, hiszen mindkettőben egyedi látogatókról van szó és mindkettő szeptemberre vonatkozik. Ha valaki átlagolva erősebb, akkor abszolút értékben is nyernie kellene az adott időszakban, nem? Hát nem.

Az eltérő listákból az derül ki, hogy az Index ugyan kevésbé széles körnek juttatja el tartalmait, de akik az Indexet olvassák, azok – napi szinten – gyakrabban térnek vissza az oldalunkra. Ezzel szemben a 24.hu egy hónap alatt több embert ér el, de egy nap alatt általában kevesebbet.

Melyik a jobb? A havi real user szám vagy a napi átlag? És miért a második?

Ahhoz, hogy megértsük, miért kétféle adatot kommunikál a piac, ismerni kell a közönségmérés múltját. Néhány éve még nem volt képes a hivatalos mérés napi frissítésű adatokkal szolgálni. A piac ekkor kénytelen volt elfogadni, hogy havi számok alapján terveznek az ügynökségek és hirdetők kampányokat, magyarán ez volt az összehasonlítás alapja. Ma már abszurd elképzelés, hogy havi adatok alapján kell megtervezni és megvásárolni egy párnapos vagy akár mindössze néhány órás kampányt a fenti kiadványok egyikére.

Adott hónapon belül melyik héten erősebbek ezek a kiadványok? Egy héten belül a hétfő vagy a vasárnap erősebb? Égető kérdések, ha az ember kampánytervező. A DKT azzal intézte el, hogy a beszállítót (jelenleg a Gemius Magyarország) és a módszertant úgy választotta meg vagy alakította ki, hogy az képes legyen napi adatokat is közölni. Örült a piac, örült a kampánytervező is, mert így sokkal hatékonyabb kampányokat tudott vásárolni a magyarországi online lapoknál. Egy ponton maga a DKT is úgy gondolta, hogy jobb lesz napi átlagokat kommunikálni, leginkább a fenti okokból.

Minden szentnek maga felé hajlik a keze

A nagy összeméregetésben ne felejtsük el megveregetni egymás vállát: az Index egy hónapra jutó napiátlag-mutatóban utoljára tavaly decemberben kapott ki, akkor az egyébként szépen zárkózó 24-től. Ebben a mutatóban szeptemberben pedig hatodik helyre katapultálta magát az alig egyéves Telex. Ez szép teljesítmény ahhoz képest, hogy a másik listára fel sem fértek. Gratulálunk a többieknek is.

Vendégszerzőnk az Indamedia-csoporthoz tartozó Media Future Zrt. és Port.hu Kft. vezetője.