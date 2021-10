Történelmi mérföldkő, Kecskeméten gyártják majd a Mercedes elektromos SUV-ját, az EQB-t

A magyar autóipar történelmi mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy most először kezdődik meg az országban egy tisztán elektromos meghajtású jármű sorozatgyártása – jelentette be Szijjártó Péter pénteken Kecskeméten..

A külgazdasági és külügyminiszter a Mercedes új, teljesen elektromos SUV modellje, az EQB sorozatgyártásának megindítását bejelentő ünnepségen arról számolt be, hogy az autóipar forradalmi megújuláson megy keresztül. Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta: amelyik ország meg tudja nyerni az elektromobilitási beruházásokért folytatott nemzetközi versenyeket, „az megnyeri magának a jövőt”.

Mindez egy megközelítőleg 50 milliárd forintos beruházásból valósul meg, amelyhez az állam 15 milliárd forint támogatást nyújtott,

Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója kijelentette, hogy a magyarországi járműgyártás történetében most először készülnek sorozatgyártásban tisztán elektromos autók, amit történelmi pillanatnak nevezett.

Büszke vagyok, hogy most már ez a mérföldkő is örökre a Mercedes-Benz és a mi kecskeméti gyárunk nevével fonódik össze. A sikert az teszi számomra különlegessé, hogy a világjárvány idején jelentkező kihívások ellenére is el tudtuk kezdeni a sorozatgyártást az eredeti terveknek megfelelően