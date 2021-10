Meddig és hány vakcinával kell beoltatnunk magunkat, hogy dolgozhassunk?

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a kötelező oltást a magyar ember gyomra nem veszi be. És az opcionálisan kötelezőt, amelyet a munkáltatója ír elő? És azon belül is hány vakcinát kell megkapnunk munkavállalóként, hogy továbbra is dolgozhassunk? Kínzó kérdésekre válaszol az Index.