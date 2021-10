Az extrém időjárási körülmények lehetetlenné tehetik, hogy egyes növények úgy fejlődjenek, ahogy eddig megszoktuk, ezért vannak olyan élelmiszerek, amelyekről talán le is kell majd mondanunk − derül ki a Euronews cikkéből. A lap öt olyan mindennapi ételt és italt gyűjtött össze, amelytől a klímaváltozás miatt talán végleg búcsút kell vennünk.

A listán elsőként a kávét említik. Olyannyira hatalmas a kereslet a kávé iránt, hogy tavaly összesen tízmilliárd kilogramm kávébabot kellett termelni, hogy minden igényt kielégítsenek. Latin-Amerikában egyre emelkedik az átlaghőmérséklet, ami miatt a levélrozsda nevű gombás megbetegedés egyre nagyobb pusztítást végez az ültetvényeken. Nem ez az egyetlen probléma, hiszen egyre kevesebb az olyan terület is, amely alkalmas a kávétermesztésre.

A lista második helyére a csokoládé került fel. A kakaóbab termesztéséhez nagyon különleges körülményekre van szükség, ami miatt szinte csak esőerdőkben lehet termeszteni. Az előrejelzések szerint a termesztéshez alkalmas területeken 2050-re 2,1 fokkal nőhet ezeken a területeken a hőmérséklet. Ennek hatására luxuscikk lehet majd a világ egyik legkedveltebb édessége.

A banán az egyik legnépszerűbb gyümölcs a világon, azonban ezt is fenyegeti a klímaváltozás. 2070-re ugyan növekedni fog a termesztésére alkalmas terület, de a vízhiány miatt csökkenhet a termelt mennyiség. Ha ezt meg is oldanák a termesztők, nem biztos, hogy el tudnák kerülni azt a gombás betegséget, ami a banánokat támadja.

Az avokádó az előrejelzések szerint 2050-re akár teljesen eltűnhet, ezt azzal magyarázzák, hogy a kártevők és a betegségek nagyon gyakran támadják a növényt. Ezen felül sem a nagyon meleg, sem pedig a nagyon hideg hőmérsékletet nem kedvelik. A vízigényük pedig igen nagy.

A jelek szerint egyes borfajták is veszélyben vannak. A legkisebb környezeti változás is hatalmas változást idézhet elő az ízekben. A szakértők szerint a szőlőtermesztésre alkalmas területek akár 73 százalékkal is csökkenhetnek 2050-re.