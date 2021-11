Rendkívül drágák a horgásznyaralók Magyarországon

Magyarországon jelenleg több mint 750 ezer a regisztrált horgászok száma, ami 2014 óta gyakorlatilag megduplázódott. Rendszeresen több mint félmillió magyar horgászik, egy évben átlagosan 16-18 napot – írja a Pénzcentrum.

Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője elmondta, hogy a Balatonnál

az újépítésű ingatlanok árai folyamatosan, heti-kétheti szinten emelkednek. Bár befektetési céllal is vesznek lakást az emberek, egyre jellemzőbb, hogy saját részre vásárolnak, azaz be is költöznek a frissen szerzett ingatlanba.

Piros Szilvia, a cég dél-alföldi régióvezetője a horgásztelkekről elmondta, hogy portfóliójukban csak néhány ilyen található, és

ha ki is kerül egy-egy a piacra, az szinte egyből el is kel, méghozzá belső körökben, a rokonok, ismerősök között. Ha huzamosabb ideig nem akad vevő, az annak a félreértelmezhetetlen jele, hogy az adott ingatlan túlárazott. Persze érdemes hozzátenni azt is, hogy az árak mindenhol emelkedtek az utóbbi időben, sőt, van, ahol az elmúlt 3-4 évben meg is duplázódtak.

A Tisza menti településeken az árakban nagy a szórás, de míg a nagyobb településeken akár 50-70 millió forintos árakkal is találkozhatunk, addig a kisebb, de egyébként keresett községekben már 5-10 millió forinttól találunk ingatlanokat.

Ahogy közeledünk Budapest felé, az árak is egyre nőnek. Tass és Dömsöd környékén még található 15 millió forint környékén ingatlan, de az is csak vízközeli. Délegyházán 30 millió forint körül lehet megvásárolni egy kisebb, felújítandó, de még lakható nyaralót, amelynek stégje is van. Egy új építésű sorház utolsó darabjáért azonban már 50 millió forintot is elkérhetnek ezen a részen.