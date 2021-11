Kivonult a Yahoo Kínából, lelőtték az összes szolgáltatásukat

A Yahoo kedden bejelentette, hogy az összes szolgáltatásukat megszüntetik Kínában.

Az egyre több kihívást jelentő üzleti és jogi környezet miatt a Yahoo szolgáltatásai november 1-től nem elérhetőek Kínában

– írta közleményében a vállalat. Ugyanezen a napon lépett életbe egy új törvényi szabályozás Kínában, amely korlátozza, hogy a cégek milyen információkat gyűjthetnek az emberektől, és előírja, hogy miként kell azokat tárolniuk. A kínai hatóságok szoros kontroll alatt tartják az internetet és azt is megszabják, hogy milyen tartalmat jeleníthetnek meg a vállalatok.

A Yahoo közleményében azt is leszögezte, hogy elkötelezettek „a felhasználók jogai, valamint a szabad, nyitott internet” mellett. A cég már évek óta visszavonulóban volt Kínából: 2015-ben a pekingi irodájukat is bezárták, a kormány pedig több szolgáltatásukat már eddig is korlátozta. A Yahoo mellett ugyanez igaz a Google-re és a Facebook-ra is.

(Via CNN)