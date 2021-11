A Telenor tulajdonosa gigaüzletet kötött: eladja a régió legnagyobb online kereskedelmi cégét

Az Allegro, amely a világ tíz legnagyobb e-kereskedője közé tartozik, csütörtökön közölte a hírt, hogy megegyezett a PPF, az EC Investments és a Rockaway Capital részvényeseivel a Mall Group és a WE DO felvásárlásáról, így céghez kerül a Mall Group összes eszköze, valamint a WE DO magyar, csehországi, szlovákiai, lengyel, horvát és szlovén logisztikai fennhatósága.

Bár a cég értéke 925 millió euró, a 44 milliós tartozással a vételár 881 millió euró.

A Mall Group 40 százalékban a PPF tulajdonában van, amelynek korábbi tulajdonosa Petr Kellner volt halálos helikopter-balesetéig, azóta pedig a családja és bizalmasai viszik tovább a vállalatot.

A PPF egyúttal a Telenor Magyarországot is tulajdonolja.

Az Allegro az üzlettel 70 millió fős piachoz jut, valamint 135 ezer kereskedő portékái kerülhetnek fel egy kattintással több oldalra. A versenyhatóságoknak még jóvá kell hagyniuk a tranzakciót, erre 2022 első felében kerülhet sor.

(Forbes)