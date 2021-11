Még egy lépéssel közelebb került a Volocopter a valósághoz: a továbbra is futurisztikusan hangzó ígéret, amely szerint karnyújtásnyi közelségbe hozható az elektromos hajtású dróntaxizás kora, újabb mérföldkő letételére volt képes. A vállalkozás, amely egy évtizede dolgozik ennek az álomnak a megvalósításán – és most már azt ígéri, hogy két-három éven belül indulhatnak az első párizsi és szingapúri kereskedelmi járatok is –, a napokban sikeresen tesztelt egy úgynevezett nehézcsomag-szállító megoldást.

A teherszállító drón akár negyven kilométeres távolságra is képes elszállítani a kétszáz kilogrammot meg nem haladó tömegű csomagját.

Az áttörést jelentő tesztrepülésről szóló beszámoló szerint a háromperces hamburgi próbarepülés során a teherszállító drón képes volt gond nélkül 22 méter magasságig emelkedni terhével, és azzal a kívánt módon manőverezni. A VoloDrone aljára egy szabványméretű euroraklapra felpakolt rakományt azonban nem csupán megemelték, a nehéz csomag valóban repült is: a hasznos terhet a drón a kijelölt címre is kiszállította. A DB Schenker Cargo Bike telephelyén leszállt, és csomagja sikeres átadása után elrepült a kijelölt parkolóhelyére – és akárcsak egy háztartási robotporszívó, töltőre kapcsolta magát.

A Stephan Wolf és Alexander Zosel álta München közelében egy évtizede alapított Volocopter a világ első skálázható szolgáltatásra képes városi légi mobilitási üzletágat építő cége, amelynek célja, hogy a világ nagyvárosaiban megfizethető légitaxi-szolgáltatást nyújtson. A cég 2011 óta – amikor az első legénység nélküli multikopteres repülést végrehajtották – a cél eléréséhez szükséges összes ökoszisztémában (mint a városi infrastruktúra, a légiforgalom-irányítás) produktívan megjelent, és előremutató szövetségeket kötve fejleszt.

A tisztán elektromos meghajtású városi repülésben a csomagszállítási és logisztikai feladatok ellátásában elsősorban a nehéz teherárura fókuszálnak – ennek céleszköze lett a VoloDrone.

A négyszáz főt foglalkoztató cég a németországi központ mellett Szingapúrban is tevékenyen dolgozik, az úttörő vállalkozás befektetői között ott található a Daimler, a Geely, a BlackRock, az Intel Capital és a DB Schenker is.

A tesztrepüléshez kiválasztott telephely tehát egyáltalán nem random címválasztás műve. A nemzetközi logisztikában jól csengő nevű DB Schenker a Volocopterrel együtt a városi légi mobilitás (UAM) úttörőjének számít, és a német központban a meglévő logisztikai folyamatokat modernizáló, a logisztikát hatékonyabbá tevő, a fenntarthatóbb működést biztosító eszköznek tekintik a VoloDrone-t.

– Ez az első nyilvános VoloDrone-járat, amely erős jelzés arról, miért vagyunk vezető pozícióban a UAM-iparban. Mi vagyunk az egyetlen vállalat, amely tényleges nyilvános repülési megoldásokat kínál az utasok és áruk számára – mondta a tesztrepülést értékelve Florian Reuter, a Volocopter vezérigazgatója.

(Borítókép: A német Volocopter cég Volodrone-ja Hamburgban, Németországban 2021. október 13-án. Fotó: Fabian Bimmer / Reuters)