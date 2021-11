Egyre több online webáruházban lehet beszerezni olyan növényeket, amelyek szebbé teszik a lakást és a kertet. A választék ugyan nagyon színes, de az online növényvásárlásnak több kockázata is van. A megrendelt növény nem biztos, hogy olyan szép és egészséges lesz, mint ahogy a hirdetésben szerepel.

Egy palánta vagy egynyári növény postai szállítása jóval nehézkesebb, ráadásul nagy a kockázata annak, hogy az út során az áru komolyabb sérülést szenved

– mondta Orlóci László, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke a Magyar Nemzetnek.

A szakember hozzátette, hogy a legtöbben még mindig szeretik élőben megnézni és kiválasztani a dísznövényeket. Véleménye szerint azokban a barkácsáruházakban is bizalommal válogathatnak a vevők, amelyeknek külön árudai részlegük van, ott viszonylag nagy forgalom mellett jó minőséget lehet kapni.

Azonban nem ilyen rózsás a helyzet az üzletláncok és diszkontok esetében. Bár a legtöbb, hazánkban is jelen lévő multinál kapható valamilyen dísznövény, az áruházak belső tereiben kínált növények állapota gyakran hagy némi kívánnivalót maga után – tette hozzá Orlóci László, aki ezt azzal indokolta, hogy a növények mesterséges megvilágítás mellett vannak. Továbbá azt is elmondta, hogy az üzletláncokban jellemzően az árufeltöltő végzi a növények ápolását is, míg a kertészeti árudákban szakképzett személyzet gondoskodik a növényekről.

A kertészeti árudákban dolgozó kertész kollégák külön felkészítést kapnak arra, miként kell ezeket az árukat fogadni, kezelni, ápolni, illetve a díszítőértéküket a legmagasabb szinten tartani addig, amíg a vevő meg nem vásárolja azt

– emelte ki a szakember.