Nem lesz hiány libacombból, jut bőven a Márton-napi lakomára

Az idei évben nem kell tartani attól, hogy Márton-napi lakomák elengedhetetlen része, a libacomb nem lesz beszerezhető, mivel a madárinfluenza miatt bekövetkezett tavalyi csökkenés után, 2021-ben nőtt a levágott víziszárnyasok száma.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beszámolójából megtudható, hogy a libából készült termékek a prémiumkategóriába tartoznak, a baromfifélék közül a legmagasabb értéket képviselik. Emellett arról is hírt adnak, hogy magyarországi libahústermelés jelentős része exportra készül, a hízott libamáj termelésben Magyarország világelső. Végül a fogyasztókat leginkább érintő dologról is informálnak, miszerint idén a szigorú állategészségügyi intézkedéseknek, valamint a gazdák erőfeszítéseinek köszönhetően a lúdtermékek termelése egyes területeken akár 60 százalék feletti mértékben is nőtt az előző évihez képest.

Az agrárkamara Márton-nap alkalmából kiadott közleményében kiemeli, hogy a baromfiágazat az ország legnagyobb termelési értékét produkáló állattenyésztési ágazata. A belföldön eladott húsok 50 százaléka csirke, pulyka, kacsa és liba. A szektor évente 700 ezer tonna hús előállítására képes, ebből 400 ezret a belföldi piacokon értékesítenek. A termékek 80-85 százaléka csirke, és a maradék 15 százalékon osztozik a pulyka és a víziszárnyasok. Az ágazatban több mint 2600 mezőgazdasági termelő és 100 feldolgozó vállalkozás tevékenykedik.

(via NAK, MTI)