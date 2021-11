Egy döntéshozó blokkolná, hogy az MVM bevásároljon Szlovákiában

Egy hete lázban tartja a szlovák gazdasági sajtót és ennek nyomán a politikát, hogy a szlovák Denník N napilap értesülése szerint többek között a magyar állami tulajdonú MVM is pályázik a Stredoslovenská energetika (SSE) kisebbségi, 49 százalékos részvénycsomagjára. A jelenleg a cseh EPH-csoport kisebbségi tulajdonhányada mellett – amellyel az irányításért felelős menedzsmentjogok is együtt járnak – a többségi tulajdonos a szlovák állam, amely részéről Ivan Korčok külügyminiszter épp a közelmúltban adott a diplomáciában szokatlanul éles hangvételű véleményének nyilvánosan is hangot, amikor sérelmezte a magyar állam ingatlan- és termőföldvásárlási törekvéseit a szomszédos országban. Ennek hatására Budapest egyelőre elállt a termőföldvásárlásokat finanszírozó alap létrehozásától.

Épp a diplomáciai feszültségeket okozó előzmények fényében érdekes, hogy miként vélekedik a szlovák gazdasági miniszter arról, hogy egy magyar állami tulajdonban lévő vállalat, az MVM szeretné bevásárolni magát a szlovák energiapiac harmadát kiszolgáló vállalatba regionális terjeszkedési tervei részeként. Mivel a szlovák lapértesülések szerint az MVM a többi érdeklődőnél – azaz az E.ON-nál és a ČEZ-nél – jelentősen, a céghányad becsült értékénél mintegy háromszázmillió euróval nagyobb ajánlatot tett, ezért van, aki azt sejti a háttérben, hogy a magyar kormány a Gazproméhoz hasonló hatalmi struktúrát építene ki a régiós energiapiacon.

A Parameter.sk szerint Richard Sulik gazdasági miniszter a szerdai kormányülésre menet újságírók előtt kijelentette, nem támogatja, hogy a magyar állam vásárolja be magát a cégbe. A lap a Denník N-re hivatkozva azt írja, hogy erre két oka is van a libertariánus tárcavezetőnek: részben az, hogy nem látja értelmét, hogy egyik állami tulajdonból egy másikba kerüljön a vállalat. Másrészt a legutóbbi magyar állami tulajdonszerzési akciók sem nyerték el a tetszését. Emellett az elmúlt napokban mind a politika – azaz több jobboldali kormánypárt és két ellenzéki párt –, mind egy befolyásos munkaadói érdekképviselet részéről erős nyomás érte a tárcavezetőt, hogy ne engedélyezze az MVM-féle vételt.

A szlovák államnak mindenesetre többségi tulajdonosként elővásárlási joga van, és akár vissza is államosíthatja a céget. Másrészt azt már korábban kijelentette a gazdasági miniszter, hogy mind az eladó EPH, mind pedig az MVM képviselőivel tárgyalni akar az ügyletről.

