Lakossági hangulatjavításra jó, inflációcsökkentésre kevésbé a benzinárplafon

A csütörtökön bejelentett üzemanyagárak maximálása ad némi mozgásteret a jegybanknak is a következő alapkamatemelés előtt a kockázatok csökkentésével.

A hatósági ár megállapításán kívül aligha van másra lehetősége a kormánynak a benzinár maximálásakor, mivel mind az áfa-, mind a jövedéki adócsökkentés uniós szabályba ütközik, az üzemanyag beszerzési árába nem tud belenyúlni, a 4 forintos készletezési díj elengedése pedig érdemi változást nem eredményezne a fogyasztói árakban – mondta a délelőtt bejelentett kormánydöntés kapcsán az Indexnek Virovácz Péter, az ING Bank vezető makroelemzője.

Virovácz úgy vélte, hogy a 480 forintos szint megállapításakor valószínűleg figyelembe vehette a kormány, hogy mekkora lehet az a kiskereskedelmi árrés, ami terhére még nagyjából nullszaldóval, vagy minimális veszteséggel ki tudják gazdálkodni a nagykereskedők a három havi árrögzítés okozta veszteséget.

Tízmilliárdok maradhatnak a fogyasztóknál

A Napi.hu az előző év azonos időszaki – azaz november és december, illetve 2021 januári – üzemanyagfogyasztása alapján mintegy 40 milliárd forintra teszi azt a veszteséget, amelyet a mostani fogyasztói ár és a rögzített közti különbséggel számolva a fogyasztók megnyernek, de a forgalmazók elszenvednek. Amelyet egyébként a kormányinfón elhangzottak szerint egyáltalán nem kíván kompenzálni a kormány.

A kisebb kúthálózatok számára már jelentősebb érvágás lehet az árplafon, mivel a Lukoilhoz, vagy az Avivához hasonló láncok elsősorban a nagy hálózatoknál olcsóbb üzemanyaggal tudtak jelentősebb forgalmat generálni.

A rögzített árak viszont kiiktatják a versenyt, ezért vélhetően a lakossági fogyasztók számára teljesen mindegy lesz, melyik kúton tankolják a dízelt vagy a 95-ös benzint.

Épp ezért a nagy kúthálózatok számára még akár forgalombővüléssel is járhat az intézkedés, sőt a Mol nagykereskedelmi veszteségét akár kompenzálhatja is a kiskereskedelmi üzletágban a beeső ügyfelek pluszfogyasztása a kutakon.

Ennél érdekesebb lesz figyelni, mit lépnek azok a kutak, amelyek egy-egy áruházlánc mellett kapcsolt termékként értékesítettek üzemanyagot is, mivel itt alapvetően minimális árréssel dolgoznak, és az olcsó üzemanyag által odacsábított tömeg hipermarketbeli fogyasztása jelent kompenzációt – mondta Virovácz Péter. Előfordulhat, hogy a 480 forintos rögzített ár mellett maradnak, de az is, hogy alámennek, bízva abban, hogy az áruházi forgalom, esetleges többletfogyasztás miatt megéri meglépni ezt.

És mi lesz az inflációval?

Érdemi inflációcsökkentési hatást nem vár a 480 forintos üzemanyagáraktól Virovácz Péter. Bár kétségtelen, hogy

az 5-6 százalékos árcsökkentés miatt ismét emelkedik az elkölthető lakossági jövedelem, a statisztikai hatása mérsékelt lesz.

A friss októberi inflációs adathoz közölt üzemanyagár emelkedési növekményt és azt a tényt figyelembe véve, hogy 6 százalékos súllyal esik latba a fogyasztói árindex számításánál a termékcsoport, az árplafon önmagában csak 0,12 százalékos csökkenést jelent a hó/hó indexben – mondta az elemző. Hozzátéve, hogy ahhoz, hogy a novemberi inflációs adatban megjelenjen az árplafon hatása, az adatfelvételek időpontja is számít majd, lévén hó közepétől vezetik be a hatósági árat. De az éves fogyasztói árindex alakulására is kisebb hatása lehet.

Az azonban kétségtelen, hogy az árrögzítés révén viszonylag kis költségvetési hatással sikerülhet időt nyernie a kormánynak nemcsak a választások előtti hangulatjavításhoz, hanem a monetáris politikának is a következő hónapokra vonatkozó inflációs, olajáremelési hatásokkal, illetve a forintárfolyam-ingadozással kapcsolatos kockázatok mérséklésével.

A rögzített üzemanyagárak miatt várhatóan mérséklődhetnek a pénzromlás gyorsulásával kapcsolatos várakozások, illetve előfordulhat, hogy a következő hónapokban mérsékeltebben épülhet be az üzemanyagárak eddigi növekedésének hatása általában véve a feldolgozói átadási, vagy a fogyasztói árakba – mondta Virovácz Péter. Komoly segítség lehet a monetáris politikának, hogy a következő 3 hónapra kizárható lesz egy olyan kockázati tényező az infláció alakulásából, amire azonnali és közvetlen hatása van a forintárfolyam ingadozásának. Ezzel rövid távon megmenekülhet a jegybank attól, hogy kövesse a csehek vagy a lengyelek példáját (előbbi jegybankja 125, utóbbiaké 75 bázispontos emelésre kényszerült legutóbb), és a gyenge forint és a rekord ütemben gyorsuló infláció miatt akár 75 bázispontos alapkamat emelésre kényszerüljön – jegyezte meg Virovácz Péter, utalva arra is, hogy jövő kedden kamatdöntő ülést tart az MNB Monetáris Tanácsa.

Persze kérdéses, hogy mi történik a következő hónapokban az olajpiacon és a forinttal:

nehéz drasztikus olajáresést elképzelni a jelenlegi piaci feltételek mellett, és egy jelentősebb forinterősödésre sincs túl sok kilátás.

Ha marad a magas árszint, akkor az elemző nem lenne meglepve, ha a kormány egészen a választásokig fenntartaná az árplafont, mert egy hirtelen 20-30 forintos üzemanyagáremelést aligha venne jó néven a lakosság. „A kisebb benzinkúthálózatoknak azonban ez akár végzetes is lehet” – tette hozzá Virovácz Péter.

