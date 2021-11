A fuvarozók az árplafon ellenére is díjemelésre készülnek

Egyelőre megjósolhatatlan, hogy milyen hatása lesz a hazai szállítmányozási piacra annak, hogy a kormány 480 forinton befagyasztotta a 95-ös benzin és a gázolaj árát. Ettől év végén még várhatóan megjelenik az elmúlt hónapok költségnövekedéseinek hatása a fuvardíjak emelkedésében, és így közvetve a termékárakban is – mondta az Indexnek Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) főtitkára. Az áremelés mértéke azért még kérdéses. Főleg a kisebb, pár kamionnal szolgáltató, és korlátozottabb érdekérvényesítő képességű fuvarozók számára jelenthet problémát, ha a megrendelők a rögzített árakra hivatkozással csökkentenék a fuvardíjakat, illetve hárítanák el az áremelési törekvéseket.

Márpedig ilyenből sok van, a hazai közúti fuvarozók 90-95 százaléka kisvállalkozás.

A fuvarozók költségeinek egyébként harmadát az üzemanyagköltség – amit most az AdBluehiány miatt elszállt adalékanyag árak is tetéznek –, további harmadát azonban az elmúlt hónapokban a sofőrhiány miatt ugyancsak jelentősen emelkedő munkaerőköltségek adják. Amint azt a közelmúltban az ITM számára jeleztük, csak ez utóbbi 7-7,5 százalékkal emelkedett 2020-hoz képest – mondta Dittel Gábor. Emellett további komoly terhet jelentenek az idén ugyancsak vastagon fogó biztosítói ceruzák miatt a 10-20 százalékkal dráguló kötelező biztosítások is a nagyobb flottákkal dolgozó vállalkozásoknál.

A fuvarozók számára ugyanakkor az is fontos részlet, hogy a 480 forinton rögzített ár az bruttó, vagy nettó árként lesz-e megjelölve a jogszabályban. A vállalkozásokat ugyanis a lakossági szegmenstől eltérően azért kompenzálja valamelyest az áfavisszaigénylés lehetősége, valamint a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése is. Utóbbira azóta van lehetőség, hogy a 2016-os nagy versenyképességi csomag részeként a közúti áru- és személyfuvarozók a kereskedelmi gázolajár bevezetéséért cserébe vállalták, hogy lehetőség szerint itthon tankolják a nemzetközi fuvarokra induló járműveket is. Ezzel pedig visszaigényelhetővé vált számukra az uniós minimum jövedéki adószint feletti különbözet, amelyet minden év október elseji forint-euróárfolyam alapján egy megadott képlet szerint számítanak. Ez jelenleg 3 forint literenként, mivel meglehetősen gyenge most a forint,

míg korábban volt példa 17 forintra is.

Azt, hogy az árplafon mennyire és hogyan érinti a hazai fuvarozókat, az is döntően befolyásolja, hogy a céges flották számára egyedi szerződésekben kialkudott flottás üzemanyagkártyákra vonatkozó árszabásnál kinek mit sikerült kialkudnia. Szintén nehezíti a helyzetértékelést, hogy van mintegy 150 nagyobb vállalkozás, amely konténerkútról, saját telephelyen tankolja a járműveit, amire szintén egyedi árazással szerződnek az üzemanyag-forgalmazókkal.

Mindezen sajátosságok miatt inkább a lakosság számára jelenthet könnyebbséget a rögzített üzemanyagár – vélte Dittel Gábor.

