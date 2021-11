Nem azért hozták létre a Gazdasági Versenyhivatalt (GVH), hogy cégeket nyomorítson meg. Éppen ellenkezőleg, a GVH a magyar piacot és a magyar fogyasztókat védi, őrködik a verseny tisztasága felett, és ezáltal a gazdaság egészséges működését segíti – mondta az Országgyűlés alá rendelt, független, széles hatókörű hivatal elnöke, Rigó Csaba a Zala megyei hírportálnak.

A GVH elnöke rámutatott: az Európai Unió mindössze kilenc tagállamában működik a magyarhoz hasonló szintű és feladatkörű állami intézmény.

A mi feladatunk az országos kiterjedtségű nagy hirdetések, az eltúlzott állítások, vagy például az úgynevezett zöldre mosás vizsgálata

– magyarázta.

Ha például egy vírusellenes fertőtlenítőszert 60 ezer forintért kínálnak valahol „kedvezményesen”, ha a leértékelés előtt hirtelen megemelik egy termék árát, megtévesztve ezzel a fogyasztókat, vagy ha egy szállásfoglaló oldal gyors döntésre ösztökéli az ügyfelet, azt állítva, hogy az adott szobából már csak egy áll rendelkezésre, miközben informatikai rendszere nincs is összekötve a szállodáéval, nos, az ilyen esetek a GVH illetékességéhez tartoznak – ismertette Rigó Csaba.

Az interjúból az is kiderül, hogy a járvány kitörését követően hamar megjelentek a fogyasztók félelmére alapozó tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, amelyekkel a hivatal azonnal felvette a harcot. A járvánnyal összefüggésben megtévesztő kereskedelmi kommunikációt folytató vállalkozásoknak eddig több mint 300 millió forint bírságot kell fizetniük, pedig az eljárások egy része még le sem zárult.

Megemlítette a tavaly módosított kereskedelmi törvényt is, amely új feladatot ad a GVH-nak. A szabályok szerint a csapról kínált sörök és bizonyos üdítők 80 százalékánál nagyobb mennyiségre nem lehet kizárólagos szerződést kötni multinacionális cégekkel, vagyis be kell engedni a vendéglátóhelyekre a hazai gyártású termékeket is. Ennek ellenőrzése is a GVH feladata – mutatott rá az elnök.

(Borítókép: Rigó Csaba 2019. december 4-én-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)