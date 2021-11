A kormány alaposan ráijesztett a benzinkutakra

Úgy tűnik, a benzinkutak eleget tesznek a kormány rendeletének. Legalábbis erre enged következtetni Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkárának tájékoztatása, amely szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn elkezdte a töltőállomások ellenőrzését, és 150 benzinkút közül egy sem követett el jogszabálysértést.

A kormány az elszálló üzemanyagárak miatt 480 forinton fixálta a benzin és a gázolaj maximális árát, a jogszabály pedig november 15-én, hétfőn lépett életbe, aminek betartását a NAV ellenőrzi. Tállai András szerint nehéz és fontos feladat vár a pénzügyőrökre, mivel 1600 településen 2016 benzinkút üzemel a legfrissebb adatok szerint.

Az államtitkár elárulta, hogy szerdától még komolyabb ellenőrzések várnak a töltőállomásokra, és

immár nemcsak az üzemanyagárakat nézik a NAV emberei, hanem azt is, hogy a benzin és a gázolaj minősége megfelelő-e.

A kormányrendelet szerint első körben százezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal lehet sújtani a szabályszegőket, újabb jogsértésnél pedig egy időre be is zárathatják az üzemeltető összes kútját – egy naptól fél évig terjedően –, egy büntetést pedig többször is ki lehet szabni.

A rendelet után több benzinkút nehéz helyzetbe került, mivel nem tudja tartani a 480 forintos hatósági árat, és azoknak a töltőállomásoknak az üzemeltetésére, amik felfüggesztik a működésüket, csütörtökig lehet pályázni.

(MTI)