Íme az amerikai álom 2021-ben: pár napja vannak a tőzsdén, de már többet érnek a VW-nél

Óriásit ment kedden a New York-i tőzsdén egy új, elektromos autókat (EV) gyártó cég: a Lucid piaci értéke 90 milliárd dollárra hízott, miután egyetlen kereskedési napon közel negyedével (24 százalékkal) nőtt a Nasdaqon jegyzett részvényének árfolyama. Ezzel az EV startup megelőzte a két legnagyobb amerikai autógyártót, a Fordot és General Motorst is – igaz, utóbbit csak átmenetileg, mert a Lucid árfolyama szerdán néhány százalékkal visszaesett. A pillanatnyi árfolyamszintek szerint szerda este a Ford piaci értéke 79 milliárd, a Lucid 83 milliárd, míg a GM 93 milliárd dollárt ért.

Persze ennek a három cégnek az összértéke sem közelíti meg a Teslájét, amely jelenleg több mint 1000 milliárd dollár.

A Lucid-sztori pedig éppen a Tesla miatt (is) érdekes, ugyanis a cég vezérigazgatója épp Elon Muskékat – a Tesla alapítóját – hagyta ott. Peter Rawlinson, a Lucid vezérigazgatója a CNBC-nek adott interjúban arról beszélt, hogy hosszú az út, de cége részvényei és piaci értéke meghaladhatják a hagyományos autógyártókét. Sőt, a Tesla korábbi vezetője szerint a Lucid piaci értéke még a Tesláét is túlszárnyalhatja.

„Szerintem a határ a csillagos ég az értékeltség szempontjából, de minden a kivitelezésen múlik. Minden a kivitelezésről szól, minden a volumen növeléséről, és én erre koncentrálok. Úgy gondolom, hogy a részvényárfolyam emelkedése ennek eredménye” – idézi a Portfolio Peter Rawlinsont.

Még csak pár napja van a tőzsdén, de már többet ér, mint a Volkswagen

Van még egy, a Lucidnál is újabb tőzsdei cég, amely csak a múlt héten lépett tőzsdére, de már most többet ér, mint a Volkswagen – vagy a Daimler, vagy épp az Audi. A Rivian – amelyet egyébként az Amazon és a Ford is támogat – elektromos autókat gyárt, szintén egy EV startup, amelynek részvényeivel szintén a Nasdaqon lehet kereskedni múlt szerda óta. Részvényeit 78 dollárra árazták az IPO előtt, azonban már az első kereskedési napján 100 dollár felett zártak. Most kedden pedig már 170 dollár felett zárt a Rivian, majd szerdán „picit” visszakorrigált az árfolyam, este már „csak” 145 dollár körül forogtak a startup papírjai.

UGYAN A 2009-ES ALAPÍTÁSA ÓTA MÉG EGYETLEN AUTÓT SEM ADOTT EL A RIVIAN, MÉGIS AZ EGYIK LEGÉRTÉKESEBB ELEKTROMOSAUTÓ-GYÁRTÓ A VILÁGON TÖBB MINT 120 MILLIÁRD DOLLÁROS PIACI ÉRTÉKÉVEL.

Az egyelőre csak két termékkel (R1T és R1S) rendelkező startup az első olyan cég, amely teljesen elektromos pickupot kínál, amivel komoly piaci részesedéshez juthat az Egyesült Államokban, ugyanis ez a típus 17,6 százalékát teszi ki az amerikai autóvásárlásoknak – ráadásul a pickup a második legnépszerűbb típus az országban. Viszont nagy méretük és jelentős fogyasztásuk miatt ezek a típusok nem voltak soha képesek erőteljesen berobbanni más országokba.

A cég másik terméke, az SUV azonban már sokkal vonzóbb lehet a világ többi piacának is. Ez az autótípus olyannyira elterjedt lett például Európában, hogy 2021 januárjában 44 százalékát tette ki az újonnan vásárolt autóknak, de tavaly Kínában is majdnem minden második eladott autó SUV volt.

Már régóta tart a vetélkedés Musk és Bezos között

Nem csak a Lucidnak van „kapcsolata” a Teslával – a cég vezérigazgatója révén –, de a Riviannak is, hiszen Elon Musk és Jeff Bezos (az Amazon alapítója) civakodásáról már harminc éve hallani, olvasni a médiában. Kettejük versengését jól jellemzi, hogy Elon Musk azt nyilatkozta, hogy egy ezüstérmet és egy 2-es számú óriásszobrot küld vetélytársának – a harc a világ leggazdagabb embere címéért zajlik. A Forbes szerint szerda este Elon Musk vezetett 283 milliárd dolláros vagyonával, Jeff Bezosnak 205 milliárdja volt.

Először az űrkutatás által kerültek összetűzésbe: Jeff Bezos Blue Origin szeretetprojektje és Elon Musk SpaceX vállalata 2013-ban méretették meg az erejüket. Ekkor a NASA – mivel csak egy pályázóra volt elég fedezete – Musk vállalatát választotta egy űrutazásra irányuló projektre, amit az Amazon tulajdonosa nagy csalódásnak élt meg. Ezután megállás nélkül követték egymást a különböző viszályok.

Hogy ha a több milliárd dolláros befektetése nem lenne elég, 100 ezer járművet is előre berendelt Jeff Bezos a Riviantól az Amazon részére 2025-ig.

A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint 10 millió elektromos autó volt az utakon 2020-ban. Viszont, amennyiben az államok elérik majd a nemzetközi energetikai és éghajlati céljaikat, ez a szám akár elérheti a 145 milliót is tíz éven belül.

A piaci bizalom ellenére vannak még kockázatok

Bár 12 éve alapították, a Rivian csak 2021 szeptemberében kezdte el a gyártási folyamatot és autók idáig csak a cég munkatársainak jutottak. Ez azt jelentheti, hogy a cég 150 ezres maximális éves gyártási terve még nem több, mint provízió, és számos akadályba ütközhetnek a gyártási folyamat valódi megkezdésével. Nem beszélve arról, hogy az elektromos autók akkumulátorának a hozzávalói, mint például a lítium, nagyon költségesek. Mivel ezek majdnem minden fontos elektronikai tárgynak egyaránt elengedhetetlen tartozékai, nagy eséllyel lehet hiány belőlük a jövőben, amivel tovább nőhet a már most is magas áruk és ami miatt a drága elektromos autók még drágábbak lehetnének.