Pandora szelencéjét nyitotta ki a kormány a lakcímszabályok változásával

Ugyan eddig a legtöbben a választások tisztaságával kapcsolatos aggályokat emelték ki a lakcímnyilvántartás változásával kapcsolatban, azonban számos olyan hatása is lehet, amely rosszhiszeműség esetén vagy egyszerűen csak a szokásos magyar ügyeskedés jegyében komoly kellemetlenséget okozhat a lakások tulajdonosai mellett számos állami rendszernek is. A változás lényege, hogy

a jövőben nem kell ténylegesen a bejelentett lakcímen élnie annak, aki lakóhelyet létesít az ország határain belül.

Például eddig is komoly ügyeskedés ment a rokonok címére bejelentett gyerekek iskolaválasztása érdekében, tekintve hogy a hatályos szabályozás szerint a lakcím alapján az iskolakörzetben élő diákot kötelező felvennie az iskolának. Ez a fővárosban mindenképp létező jelenség volt, a még a köztársasági elnök aláírására váró jogszabály-módosítás hatálybalépése után azonban semmi gondot nem okoz majd, hogy egy több ingatlannal rendelkező jobb módú polgár tetszés szerint változtassa az állandó lakcímét, még ha nem is él az adott címen, és nincs is szándékában ezt tenni.

Ügyeskedés a közoktatásban

Bizonyos esetekben ez megkönnyíti, sőt felerősítheti az iskolai szegregációs folyamatokat – mondta az Indexnek Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szövetsége ügyvivője. Szavai szerint már most is óriási problémákat okoz a közoktatásnak, hogy az egyházi fenntartásba került körzetes iskolák felvételi gyakorlata alkalmat ad esetenként arra, hogy jobban szelektálják a diákokat, és a világnézetileg semleges oktatás terén is vannak kihívások.

A pedagógushiány, illetve emiatt a szakos oktatási ellátási kötelezettségeik terén kihívásokkal küzdő iskolák felett pedig Damoklész kardjaként lebeg, hogy mikor indulnak meg más intézményt keresni az akár kevésbé tehetős, de a gyerek oktatására minőségi szempontok miatt is odafigyelő szülők, elindítva ezzel egy akaratlan szegregációs spirált. Amit a körzetes iskolák tanulófelvétellel kapcsolatos előírásai és a lakcímnyilvántartás változásai miatt most sokkal egyszerűbben lehet majd megtenni.

Egészségügyi ellátás, ingyenes parkolás, termőföldek

De a jobb orvosi ellátásban reménykedők számára is egyszerűbb lehet akár a saját ingatlanok közötti állandó, illetve a tartózkodási címekkel játszva hozzáférni bizonyos intézmények szolgáltatásaihoz. Arról nem is beszélve, mekkora gazdasági hatása van, amikor egy önkormányzati parkolási övezettel kapcsolatos ingyenes parkolási lehetőségért indul meg a lakcímekkel kapcsolatos ügyeskedés.

Az elmúlt években pedig a termőföldvásárlások, -bérbeadások során is kulcskérdéssé vált, ki számít helyben lakónak, és ezzel hova kerül az elővásárlási rangsorban, mivel ezen múlhat az adás-vétel kormányhivatali engedélyezése.

Márpedig a december elsejétől hatályossá váló jogszabály értelmében eztán nem kell ténylegesen azon a címen élnie annak, aki – akár állandó – lakóhelyet létesít az ország határain belül. Ugyan ahol van, a helyi gazdabizottság érdemi döntést tud hozni egy ilyen ügyeskedés kiszűrése érdekében, de megesik, hogy a megyei gazdabizottság csak a lakcímnyilvántartásra tud támaszkodni a döntés meghozásakor.

Az új szabályokkal való rosszhiszemű visszaélést pedig nem is olyan egyszerű kiszűrni. A járási hivataloknál intézhető

állandó vagy ideiglenes lakcímbejelentéshez ugyan mellékelni kell a tulajdonos hozzájáruló aláírását a bejelentőlapon, azonban az átlag ügyintézés során nem ellenőrzik a hitelességét.

Erre csak akkor lenne mód, ha valamennyi lakástulajdonostól aláírási címpéldánnyal rendelkeznének az ügyintézők. Bár a tulajdonos hozzájáruló aláírásával trükközni már közokirat-hamisításnak minősül, és a vétlen tulajdonos nem felelősségre vonható egy esetleges visszaélés esetén, de vélhetően senki sem kívánja magának azt a procedúrát, amíg az ügy tisztázódik. Ilyen esetben a változásbejelentést befogadó kormányhivatali dolgozó sem felelősségre vonható, hacsak nem bizonyítható, hogy a tudomására jutott jogsértés miatt nem kezdeményezett rendőrségi eljárást.

Persze egy rutinos ügyintézőnek azért feltűnhet, ha ugyanarra az egy címre sokan kezdenek bejelentkezni, még ha ugyanazzal a tulajdonosi aláírással is. A helyi önkormányzatoknak csak a helyrajzi szám alapján kért lakcímlétesítésekkel kapcsolatban vannak feladataik, a lakcímbejelentéssel nem. A lapunk által megkérdezett önkormányzati szakértő a szabályozás frissességére hivatkozással – mivel még nem hatályosult – nem kívánt névvel nyilatkozni, de annyit elárult, hogy egyelőre próbálják felmérni, hogy a változás milyen hatással lesz a hivatali munkavégzésre, milyen belső utasításokkal szűrhetők ki a visszaélések, akár a választások kapcsán is.

Tulajdonosként pedig azzal védhető ki az állandó vagy ideiglenes lakcímmel kapcsolatos rosszhiszemű bejegyzéskérés, hogy a kormányhivatalban a tulajdonos a saját lakása lakcímére lekérdezteti, ki van oda bejelentkezve, és milyen jogcímen. Tipikusan adásvételeknél szokott ez az eljárás lebonyolítása után problémaként jelentkezni, amikor több évvel korábbi albérlőket kell kijelentkeztetni az adott tartózkodási címről. A tulajdoni lapon ez ugyanis nem feltétlenül van feltüntetve, értékesítéskor pedig általában csak ezt ellenőrzik a vevők.

