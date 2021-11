Zajlik a platformmunkára vonatkozó új, EU-s direktíva előkészítése

Ennek olyan kimenetele is lehet, ami befolyásolhatja a futármunkát végzők rugalmasságát is, ha feladatukat nem vállalkozóként látják el. A Copenhagen Economics a Delivery Platforms Europe megbízásából készített is egy erről szóló tanulmányt.

Ez azt hivatott vizsgálni, milyen következményei lehetnek egy esetleges, az európai platformunkások átminősítésére irányuló uniós szintű politikai kezdeményezésnek. A kutatás megállapítja, hogy kiemelten fontos a rugalmasság a futárok és a gazdasági érték szempontjából is.

A platformmunka olyan foglalkoztatási formát jelent, melyben a szervezetek vagy egyének egy online platformot használnak azért. hogy fizetés ellenében más szervezetek vagy egyének számára nyújtsanak szolgáltatást.

A platformmunka jellemzője, hogy online platformokon keresztül szervezik a fizetett munkát, melyben három fél jelenik meg: az online platform, a munkavállaló és az ügyfél. Ezen kívül a platformmunka szerződéses jogviszony keretében valósul meg, a munkákat feladatokra bontják és a szolgáltatásokat igény szerint biztosítják.

A platformgazdaság ugyanakkor növekvő jelenségnek számít, az EU-ban dolgozóknak mintegy 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy már nyújtott szolgáltatásokat platformon keresztül. A platformmunka online vagy a helyszínen (személyesen) is elvégezhető.

A Copenhagen Economics kutatásában több mint 16 000 futárszolgálatot ellátó megkérdezett válaszát elemezték, amely kimutatta, hogy a futárok számára a rugalmasság a legfontosabb indok (67%), ami miatt futárkodással foglalkoznak, vagyis, hogy akkor és úgy dolgozhatnak, amikor és ahogy akarnak.

A tanulmány azt is megállapította, hogy a futárok nagy részének (72%) a platformalapú munkavégzés kiegészítő tevékenység, 34 százalékuk tanulóként vállal futárkodást, további egyharmaduk (34%) pedig teljes vagy részmunkaidős munkájából származó jövedelmét egészíti ki a házhozszállítással.

A kutatást végző Copenhagen Economics igazgatója, Dr. Bruno Basalisco szerint ez az első alkalom, hogy ilyen nagyszámú futár megkérdezésével, ráadásul országokon átívelve készült kutatás a rugalmas munkavégzéssel kapcsolatos nézetekről, és arról, mi történne, ha mindezt korlátoznák.

(via 24.hu)