Beindult a benzinturizmus Magyarországon

A befagyasztott üzemanyagárak miatt beindult Magyarországon a benzinturizmus. Így a Szlovákiából érkező turisták literenként akár 70, míg az osztrákok 20-40 forintot spórolhatnak, ha Magyarországon tankolnak. Tehát aki Szlovákiából érkezik, az egy átlagos, 50 literes teli tankon 3500 forintot takaríthat meg. Aki Ausztriából jön Magyarországra, az ezer és kétezer forint közötti összeggel kevesebbet költhet a tankolásra.

Észrevehető az utóbbi napokban, hogy a szlovák rendszámú autók gyakrabban állnak meg tankolni, mint korábban. Ugye ott drágább a benzin meg a gázolaj is. Kihasználják a lehetőséget, hogy itt olcsóbban tudnak vásárolni

– mondta az egyik töltőállomás-kezelő az RTL Klub híradójának.

A magyar kormány november 11-én jelentette be, hogy befagyasztja a benzinárak növekedését november 15-től számítva három hónapra. A részletes szabályok később a Magyar Közlönyben is megjelentek, amelyben a benzin és a gázolaj árát 480 forintban rögzítették. A rendelet kimondja azt is, hogy azok a benzinkutak, amelyek nem tartják be a szabályokat, pénzbírsággal és bezárással is sújthatók.