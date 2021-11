Drága marad a konténeres szállítás

Két évbe is telhet, mire az óceáni fuvarozásban az árak visszatérnek a normálisnak nevezhető szintre – írta meg a Transport Topic. A szakmai hírszájt a koppenhágai székhelyű tengerészeti adat- és tanácsadó cég, a Sea-Intelligence elemzésére hivatkozva közölte, hogy amennyiben az eddigi, hasonló „árhullámok” alakulását most is követik az aktuális mutatók, akkor

optimális esetben 26 hónapba telik, mire az árak a 2020 nyara óta látott elpattanásból a „normális szintre” visszatérhetnek.

Az óceáni fuvarozási díjak, melyek idén nagymértékben megviselték a kiskereskedőket és a gyártókat, csak mostanában kezdték annak jeleit mutatni, hogy maguk mögött hagyva a csúcsokat lassú ereszkedésbe kezdenek. A Sea-Intelligence 1998-től vizsgálta meg komplexen a kínai konténerszállítmányozási indexeket, és úgy találta, hogy az utóbbi bő 20 év alatt bekövetkezett öt áremelkedés és visszahullás alapján a mostani árak hetente 0,4 és 0,9 százalék közötti mértékben fognak tudni mérséklődni.

A 2008–2009-es globális pénzügyi válság utáni időkben tapasztalt 0,9 százalékos csökkenéssel 18 hónapba telne, hogy visszatérjünk a „normálishoz” – mondta Alan Murphy, a Sea-Intelligence vezérigazgatója. A korábbi hasonló helyzetek átlagát számolva viszont ez az időszak inkább 26 hónapig tart.

A konténeres szállítási díjak az utóbbi hetekben kezdtek egyértelműen csökkenő pályán mozogni, de a szeptemberben és októberben elért rekordszintekről – amikor is a szállítási díjak az egy évvel korábbiak 300 százalékáig is felkúsztak – van is hová visszaesniük.

(Borítókép: Konténerek Hongkongban 2014-ben. Fotó: Brent Lewin / Bloomberg / Getty Images)