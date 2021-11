Hatalmas fejlesztések várnak a hazai élelmiszeriparra

A hazai élelmiszeripar versenyképességének, exportképességének növelése érdekében elengedhetetlen az innovatív, megújulni képes szereplők jelenléte és támogatása – mondta az agrártárca élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára.

Erdős Norbert úgy fogalmazott: az élelmiszeripar nemzetközi szinten egy kimagaslóan innovatív ágazat, az utóbbi években pedig az tapasztalható, hogy a hazai vállalkozások is igyekeznek felzárkózni ehhez. Hozzáfűzte: az utóbbi években már vegetáriusoknak készült termékek is helyet kaptak a fejlesztések révén – számolt be az MTI.

Az államtitkár jelezte: a korábbiakhoz képest hatalmas fejlesztés előtt áll a hazai élelmiszeripar a 2021–2027-es időszakban.

Idén nyáron már megjelent egy ötvenmilliárd forintos keretösszegű felhívás kisebb, leginkább gépbeszerzések támogatására. Emellett az élelmiszeripari üzemek komplex korszerűsítését előirányzó pályázat is napvilágot látott 200 milliárd forintos keretösszeggel. Erdős megjegyezte: újabb felhívások kiírását tervezik.