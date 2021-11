A kötelező maszkviselés nem volt hatással a vásárlási kedvre

Egyáltalán nem volt negatív hatása a lakossági fogyasztás novemberben felpörgött lendületére a szombat óta újra érvényes maszkviselési kötelezettségnek, a boltokban, üzletekben a múlt hét végén is a megszokottnál többen vásároltak.

Mindenhol tele vannak az áruházak, nem fogyatkoztak meg a vásárlók a maszkkötelezettség miatt, legfeljebb olyanok mulasztották el viselni az első napokban, akik elfelejtették vagy nem követték figyelemmel az új szabályt, ezért nem volt náluk a maszk. A boltosok kérésére mindenki együttműködött

– fejtette ki Bubenkó Csaba, az Együtt.hu munkavállalói érdekképviselet elnöke.

A kiskereskedelmi szektorban magas az átoltottsági arány, ami miatt egyelőre nincs szükség a vakcina kötelezővé tételére, ráadásul a boltoknak, üzleteknek nagyon szigorú biztonsági intézkedéseknek kell megfelelniük.

Közeledünk a karácsonyhoz: jön a bronz-, ezüst-, aranyvasárnapi nagyobb forgalom, a Mikulás-napi akciózás, a karácsonyi ajándékvásárlási roham, vagyis számolni kell a tömegek jelentette kockázatokkal. Az oltások felvétele mellett ezért rendkívül fontos megint a megfelelő távolságtartás, a családonként egyszemélyes, gyors beszerzés az előre megírt bevásárlólista alapján, emellett töltsünk minél rövidebb időt a zárt terű helyeken

– mondta a szakszervezeti elnök, aki arról is beszélt, hogy most is lesz olyan üzlet, amely délig lesz nyitva szenteste napján, lesz, amelyik délután kettőig és olyan is akad majd, amely ki sem nyit aznapra.

(via Magyar Nemzet)