Nem lacafacázik az USA, 50 millió hordó kőolajt szabadít fel készleteiből

Mint megírtuk, az Egyesült Államok ráunt a sztratoszféráig emelkedő olajárakból, így Washington arra döntésre jutott, hogy árcsökkentés céljából növeli a kínálatot és

50 millió hordó kőolajt szabadít fel készleteiből.

Emellett ideiglenes exportilalmat rendeltek el a kőolajra.

Már a szándék belebegtetésétől is csökkent az olaj hordónkénti ára, amit a vezető gazdasági hatalmak közül többen is üdvözöltek, sőt, Japán, India és Dél-Korea is követi az amerikai példát.

Ez a Biden-kormányzat legközvetlenebb intézkedése a politikai fejfájást okozó árnövekedés ellen, amit az infláció csak súlyosbított.

Az Egyesült Államokban egy gallon benzin ára (3,8 liter) 3,4 dollár körül mozog (1123 forint), ami magyarországi viszonyatban – még a hatósági árrögzítés után is– kifejezetten olcsó. Pedig ez az ár a duplája a tavalyinak, és az amerikaiak már ezt is drágálják. Igaz, Jockey Ewing hazája a világ harmadik legnagyobb olajkitermelője, és ahol van, ott olcsó az olaj.

A készletfelszabadítás két ütemben fog zajlani:

32 millió hordót az elkövetkező néhány hónapban dobnak piacra, 18 milliót pedig eladnak a kongresszus áldásával.

Az Egyesült Államokat nem fenyegeti olajszomjúság, olajkészlete november 19-én 604 millió hordóra rúgott.

Az utóbbi időben meghülyült az energiapiac, rekordmagasra csapott az energia-hordozók ára, amit egyebek mellett a pandémia miatti kereslethiány, a geopolitikai játszmák, valamint az átgondolatlanul üzemezett, sőt, erőltetett átállás a megújuló energiaforrásokra váltottak ki.

