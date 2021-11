Egy nemzetközi cégnek elege lett a toxikus közösségi médiából

A Lush egy kozmetikumokat gyártó vállalat, amely világszerte 49 országban van jelen, beleszámítva Magyarországot is. Amellett hogy évek óta kiállnak az állatok bántalmazása ellen és többnyire organikus termékeket forgalmaznak, a cég társadalmi és környezeti ügyeket is aktívan támogat: most úgy döntött, hogy a közösségi média káros hatásaira hívja fel a figyelmet.

A divatos szappanmárka november 22-én bejelentette, hogy pár napon belül törlik Facebook-, Instagram-, TikTok- és Snapchat-fiókjukat, ugyanis károsítják az emberek mentális egészségét – írja a CNN.

A fürdőbombák feltalálójaként minden erőfeszítésemet olyan termékek megalkotására fordítom, amelyek segítenek az embereknek kikapcsolódni és odafigyelni a jólétükre

– mondta Jack Constantine, a Lush digitális igazgatója. Szerinte a közösségi média mára teljesen szembefordult sok évvel ezelőtt kitűzött céljaival.

A márka egyszer már felfüggesztette jelenlétét a közösségi médiában, de aztán visszatért. Most ismét meglépik ezt, múlt heti közleményük szerint azzal indokolják, hogy

az elmúlt hónapok eseményei a Facebook körül nem hagytak más lehetőséget a cégnek, mint hogy az ünnepek előtt pár héttel újra törölje legjövedelmezőbb hirdetési csatornáját.

A Lush így összesen 659 ezer Instagram-, 275 ezer Twitter- és több mint egymillió Facebook-követőről mond le. Hogy ez üzleti öngyilkosság vagy követendő példa? Nagy valószínűséggel mindkettő. Azonban nem a Lush az egyetlen cég, amely ilyenre vetemedett az elmúlt években: az elektromos autókat gyártó Tesla és a legnagyobb brit kocsmalánc a Wetherspoons is megszüntette közösségi médiás jelenlétét.

