Európa elöregedő népessége, továbbá az egyre növekvő munkaerőhiány megoldásának érdekében az Európai Bizottságnak 2022 január végéig olyan szabályozást kell beterjesztenie, amely megkönnyíti a legális munkaerő-bevándorlást – szögezte le csütörtökön a strasbourgi plenáris ülésen elfogadott jelentésében az Európai Parlament (EP).

A jelentésben az EP-képviselők 490 igen, 167 nem és 38 tartózkodás mellett munkakereső portálként működő tehetségbázis létrehozását javasolták, amely az uniós munkaadókat és az Európai Unión kívüli országok állampolgárait kapcsolná össze a munkaerőhiány enyhítése érdekében.

Az EP az unión kívüli vállalkozók legális bevándorlását az egész unióra érvényes rendszerrel segítené, amely belépési és tartózkodási engedélyt adna a céget vagy startupokat alapítani kívánóknak, illetve a művészeknek és a kulturális életben dolgozó szakembereknek.

Az EP emellett az alacsonyan és középszinten képzett, egy nem uniós dolgozók beengedését lehetővé tevő szabályozást is szeretne, továbbá szükségesnek tartja a munkavállalók képzettségének és képesítésének elismerését szolgáló rendszer létrehozását is. A képviselők az Európai Bizottságot öt évre szóló, többszöri belépésre érvényes, évente 90 napos látogatásra feljogosító vízum bevezetésére is kérik.

A hosszú távra érvényes uniós tartózkodási engedély megszerzéséhez szükséges évek számát pedig ötről háromra csökkentenék, valamint a vonatkozó kérelmekkel, köztük a vízumkérelemmel kapcsolatos eljárások egyszerűsítését is javasolták – számolt be az MTI.