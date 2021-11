Budapestet választotta az EY

Új globális szolgáltatóközpontot nyitnak Magyarországon. Mégis mivel foglalkozik az EY Global Delivery Services?

Az EY világszerte vezető szerepet tölt be a könyvvizsgálati, adó-, tranzakciós és tanácsadási szolgáltatások terén. A Global Delivery Services (Globális Szolgáltatóközpont, GDS) kulcsfontosságú az EY növekedési stratégiájának megvalósításában. Az EY GDS innovatív és stratégiai üzleti megoldásokat kínál az EY tagvállalatai számára a világ minden táján. Az EY Global Delivery Services a szolgáltatóközpontok dinamikus és valóban globális hálózata. Valamennyi csapata az innovációra, a technológiára és a folyamatfejlesztésre összpontosítja jelentős technológiai ismereteit, hogy skálázható megoldásokkal és szolgáltatásokkal támogassák az EY tagvállalatait, a cégcsoport különböző szolgáltatási területeit szerte a világon, minden ágazatban.

Mi a különbség az EY és az EY GDS között?

A legnagyobb különbség, hogy az EY GDS az EY szolgáltatásnyújtási hálózatának része, és csak az EY-tagvállalatokon keresztül működik együtt külső ügyfelekkel. A GDS-központok csapatai gyakran globális megbízásokon dolgoznak, míg a helyi tagvállalatok munkatársai olyan ügyleteken, amelyeknek van kötődése az adott országhoz. Számos tevékenység, kompetencia és szolgáltatás megegyezik, mivel a GDS a cégcsoport ügyfelei számára készülő munkákat támogatja. A gyorsan változó világban biztosítjuk számukra a tudást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy hatékonyan működjenek és a jövőben is maradandó értéket teremtsenek.

Mit jelent a magyarországi központ megnyitása a vállalat életében?

Két évtized alatt az egyszerű szolgáltatási támogatást nyújtó cégből világszínvonalú, értékteremtő partnerré váltunk, amely segíti az EY ügyfeleit abban, hogy növeljék, átalakítsák és megfelelően irányítsák üzleti tevékenységüket. Az EY GDS hat ország tizenhét városában – többek között Argentínában, az Egyesült Királyságban, a Fülöp-szigeteken, Indiában, Kínában és Lengyelországban – több mint hatvanezer szakember támogatásával tovább növeli jelenlétét Európa kulcsfontosságú piacain.

Az új budapesti központ megnyitásával az EY GDS három országban és öt városban lesz jelen Európában. Az iroda kezdetben az EY magyarországi székhelyén kap helyet. Ez a második ilyen központunk a régióban, amely az idén már tízéves lengyelországi GDS figyelemre méltó sikerére építhet.

Az új magyarországi központ hatalmas mérföldkő a vállalat terjeszkedésének útján.

Magyarország vonzó piac, amely kiváló lehetőséget jelent a további növekedéshez.

Mire fókuszálnak majd a budapesti irodában?

A magyarországi csapat elsősorban az adóügyi szolgáltatásokra fog összpontosítani, csatlakozva a 10 500 fős GDS-hez. Jelenleg az EY adó- és pénzügyi szolgáltatásainak támogatására fókuszál, az előttünk álló évben pedig a bérszámfejtési szolgáltatásokat, a jogi tanácsadást és a transzferár-szolgáltatásokat is elindítja. A jövőben az áfaszolgáltatások, a számviteli megfelelés és beszámolás, valamint a társasági jövedelemadó és a mobilitási szolgáltatások területére is kiterjeszti majd tevékenységét a helyi iroda.

A GDS magyarországi központjának elindulása teljesebb szolgáltatási kínálatot, valamint széles körű nyelvismeretet is nyújt majd, lehetővé téve, hogy holisztikusabb módon szolgáljuk ki az EMEIA- (Európa, Közel-Kelet, India és Afrika) régióban működő EY-csapatokat és ügyfeleiket.

Miért esett Magyarországra a választás? Mi szólt Budapest mellett?

A magasan képzett és több nyelven beszélő munkaerő elérhetősége, a stabil gazdasági környezet és a kormány nagyvonalú támogatása – a 770 millió forint értékű beruházási program megvalósulásához a kormány 380 millió forint támogatást biztosít – egyaránt vonzó piaccá teszik Magyarországot, amely kiváló platformot biztosít a további növekedéshez. Bár kezdetben az adózással kapcsolatos szolgáltatásokra összpontosítunk, idővel várhatóan az EY valamennyi szolgáltatási és üzleti területéhez támogató kapacitást fogunk kiépíteni, beleértve a könyvvizsgálatot, a tanácsadást, a stratégiát, a vállalati tranzakciókat és az üzemeltetési funkciókat is.

A hírek szerint ötszáz főt terveznek felvenni az adótanácsadás, a könyvvizsgálat és a technológia területén. Mikor éri el az új központ a kívánt létszámot?

A szervezet három év alatt kívánja ötszáz szakemberre bővíteni a létszámot, az adózással és számvitellel kapcsolatos ismeretekre összpontosítva.

Az EY GDS a számviteli, adózási és technológiai ismeretekkel rendelkező munkatársak számát kívánja növelni, mivel az ügyfelek részéről világszerte nagy igény mutatkozik a digitális átalakulás és az innovációvezérelt szolgáltatások iránt. A vállalat preferált munkáltatóként a helyi egyetemekkel is szoros együttműködésre törekszik az értékes piaci tudáshoz és a kiemelkedő tehetségekhez való hozzáférés biztosítása érdekében.

Nemzetközi lesz a csapat, vagy főként hazai munkatársakra támaszkodnak?

Az EY GDS szakembereinek túlnyomó többségét abból az országból toborozzák, ahol a központ található.

A világjárványt megelőző évben, 2019 őszén a nagy nemzetközi tanácsadó cégek – például a KPMG vagy a Deloitte – arról beszéltek, hogy több tízezer embert terveznek felvenni különböző pozíciókba. Az EY akkoriban 14 ezer ember felvételét tervezte GDS-csapataiba. Hogyan befolyásolta a világjárvány ezeket a terveket?

Szervezetünk már évekkel a világjárvány előtt is rugalmasságot és a távmunka lehetőségét kínálta a munkatársaknak, ami azt jelentette, hogy

elég jól fel voltunk készülve arra, hogy megfelelően kezeljük a teljes távmunkára való átállást minden kolléga esetében.

Ennek köszönhetően a világjárvány idején a toborzásunk a terveknek megfelelően zajlott, a GDS 2020 márciusa és 2021 szeptembere között több mint húszezer embert vett fel. A világjárvány okozta változások lehetőséget adtak arra, hogy újragondoljuk, észszerűsítsük és tovább javítsuk a toborzási és beillesztési folyamatainkat.

Milyen hatással volt a cégcsoportra a világjárvány?

Az elsők között igyekeztünk meghatározni, hogyan fog kinézni a munkavégzés a jövőben. A teljes otthoni munkavégzésre való zökkenőmentes átállással munkatársaink továbbra is a megszokott módon folytatták az üzletmenetet. Ugyanakkor minden iroda fokozott hangsúlyt fektet a kollégák jólétére és az elkötelezettség növelésére. A szervezet egy olyan infrastruktúra létrehozásán dolgozik, amely támogatja az embereket a munkán túli feladataikban és életükben is, hiszen a munka mellett sok egyéb terület is egyre inkább virtuális és valóban távoli környezetben történik. Az EY GDS továbbra is a hatékonyság, az innováció és a modern gyakorlatok otthona, így a hibrid modell bevezetése is kézenfekvő számunkra – ami részben fizikai, részben virtuális és nagymértékben digitális.

Tervezik-e új központok nyitását a régióban vagy Európában?

A szolgáltatásaink iránti példátlan kereslet az első, indiai központ gyors bővítését eredményezte, miközben a globális jelenlétet is növeltük. A valódi terjeszkedés 2009-ben indult el, amikor Kínában megnyitottuk az első nemzetközi központot. Argentína, Lengyelország és a Fülöp-szigetek irodáinak megnyitása gyors egymásutánban követték egymást 2012 és 2016 között. Ezeken túl Lengyelországban, az Egyesült Királyságban és most már Magyarországon is rendelkezünk irodákkal. Növekedési fázisban vagyunk, és keressük a terjeszkedési lehetőségeket Európában, de további helyszíneket is mérlegelünk. Korai lenne azonban még nyilatkozni, hiszen még semmi sem dőlt el.

Öt éve vezeti az EY GDS-t mint globális alelnök, ön felelős a cég átalakulásáért. Mi ennek az változásnak a fő iránya és célja? Mikor lesz elégedett?

Az EY GDS víziója az, hogy azáltal mozdítsa elő az EY szolgáltatásainak fejlődését, hogy ipari méretekben teszi lehetővé a világszínvonalú kiszolgálást. Az átalakulásunk folyamatosan, megállás nélkül zajlik, az EY igényeinek, a technológia változásának és a piaci feltételeknek megfelelően.

Több mint húsz éve dolgozik a cégnél: az EY Indiában dolgozott az adózás területén (üzletágvezető), majd a globális adóüzletág következett (nemzetközi igazgatóhelyettes), aztán a cég feltörekvő piacok bizottsága (elnökhelyettes), majd jött a GDS globális alelnöki pozíciója. Szép karrierív. Milyen további tervei vannak?

Egy olyan nagy és hatalmas szervezetben, mint az EY, nagyon sok lehetőség és mód kínálkozik a karrierépítéshez, és elég szerencsés voltam ahhoz, hogy az itt töltött időm alatt számos különböző szerepet tölthettem be.

Az én szenvedélyem igazság szerint az átalakítás, a cégek és az üzleti folyamatok átformálása.

Mindig keresem az átalakítási lehetőségeket az egész vállalaton belül. Olyan lehetőségeket, amelyek hosszú távú és tartós változásokat hoznak az üzleti és működési modelljeinkben. A karrierem jövője szempontjából azt szeretném, ha a későbbi feladataim is az átalakítás területén lennének.

Mennyi szabadideje van a munkán kívül? Mivel tölti ilyenkor az idejét? Mennyit utazik hetente?

Szerencsés vagyok, hogy egy kiváló vezetői csapat és egy kiváló operatív csapat támogatását élvezhetem, és ez segít abban, hogy megfelelő módon egyensúlyban tartsam a munkát és a magánéletet. Különösen a hétvégéken igyekszem pihenni és korlátozni a munkával töltött időt. Szabadidőmben a kutatástól az íráson át számos tevékenységet végzek, érdekel a filozófia és a mitológia is. Feladataim valóban járnak némi utazással, a Covid–19 előtt havonta körülbelül két hetet utaztam. Az utóbbi hónapokban újra elkezdtem havonta néhány napot utazni. Bár ez a szám a koronavírus miatti korlátozások enyhülésével némileg növekedhet, az EY valamennyi tagvállalata elkötelezte magát amellett, hogy 2025-re szén-dioxid-kibocsátás-mentes lesz a működésünk, és ezt többek között az üzleti utazások jelentős csökkentésével érhetjük el.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)