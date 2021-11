Lázár János olcsó megyei bérletért lobbizik a miniszterelnöknél

Tízezer forint alatt a megye összes MÁV és Volán járatán lehetne utazni, ha Lázár János sikerrel jár. A politikus országosan is kiterjeszthetőnek látná.

Lázár János továbbra is formában van, és bármikor képes országosan nagy visszhangot kiváltó kijelentéseket tenni. A Hódmezővásárhely és Szeged közötti tram-train november 29-i lakossági próbaüzem induláshoz kötődően szerda este tartott egy órás – a járványveszély miatt – online lakossági fórumon például egy oltásellenes nő kérdését, miután nevesítette a hozzászólót, azzal kommentálta, hogy óriási teljesítmény az oltásokkal szembeni fenntartásokat a közlekedéssel összekötni. Majd Simicska Lajos elhíresült kijelentése után szabadon közölte, hogy szerinte a saját életét mindenki szabadon kockáztathatja, és mindenkinek jogában áll hülyének lenni és meghalni, másokat azonban nem kellene veszélyeztetni.

A képviselő szerint az oltás felvétele a társadalom érdeke. Úgy fogalmazott, „mások életének a kockáztatásáról van szó. Az a kérdés, hogy mások életét kockáztathatja-e, illetve hozzájárul-e egy társadalom egészségéhez, megmeneküléséhez és ahhoz, hogy ez a társadalom túlélje a Covidot azzal, hogy ha magát beoltatja. Én úgy gondolom, hogy aki fölveszi a védőoltást, az mind hozzájárul, hogy ezen minél hamarabb túllegyünk, és hogy ezt a nehéz időszakot összefogva, igaz, kockázatot vállalva, de közösen túléljük.”

A „János bátyám, adhatna egy trafikot” beszólást pedig azzal ütötte el, hogy lassan tényleg abba a korba ér, amikor megilleti a bátyám megszólítás, a kérést viszont udvariasan elutasította.

A fórumon viszont az is kiderült a tram-train ingyenes próbaüzemének induló időpontja, várható nappali és éjszakai menetrendje mellett, hogy tárgyalnak arról, hogy 20 ezer forint alatt, lehetőleg 15-20 ezer között – legyen majd a havi bérlet ára. Lázár szerint erre a kormány javaslatot tett Szeged városának, és bízik benne, hogy hamarosan megszületik a döntés.

Lázár olcsóbb bérletért lobbizik

A képviselő terve az, hogy a vasútvillamos bérletes konstrukciója olcsóbb legyen a jelenlegi dolgozói havi bérleténél. Ez a hódmezővásárhelyi és a szegedi tömegközlekedés egyéb járműveire is érvényes lesz majd, és esetenként a MÁV és a Volán járataira is. Lázár szerint mindenesetre a tram-train havi bérlete kevesebbe kerül majd, mint a Szeged városi közlekedésre szóló bérlet.

Van egy tervem, hogy legyen egy megyebérlet, ami MÁV és a Volán összes járatára érvényes és 9999 forintba kerülne

– jelentette be Lázár János. Beszélt arról is, hogy a miniszterelnök legutóbbi látogatása alatt is szóba hozta ezt, hogy a megyei autópályamatricák mintájára meg kellene adni az embereknek a lehetőséget az olcsó megyei tömegközlekedésre. Szerinte ez nem kerülne olyan sokba a költségvetésnek. Úgy látta, hogy volt erre nyitottság a kormányfő részéről.

Jó lenne országosan is, de nekünk itt Csongrád megyében mindenképp

– fogalmazott a politikus.

Kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy a Békéscsaba-Szeged vonal villamosítása most lekerült a napirendről. Továbbá arról is, hogy a készülnek hatástanulmányok Makó és Szeged vasútvillamossal összekötésére, azonban itt mérlegelni kell, hogy megéri-e egy ilyen beruházás, ha a két település autópályán 20 perc alatt elérhető, ráadásul a vasúti pályát erősen korszerűsíteni kellene, mivel jelenleg csak 40 kilométeres óránkénti sebességet enged.

Lázár János ugyancsak kérdésre válaszolva közölte, hogy a Debrecen-Szeged közötti M47-es gyorsforgalmi út is készül: első ütemben a Békéscsaba és Debrecen közötti szakasz négy sávossá válása lenne észszerű lépés a kormánytól, miután a Szeged és Hódmezővásárhely közti szakasz már kész van.