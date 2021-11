Eladja az állam a taszári repteret

Versenyeztetés nélkül értékesíti egyetlen vevőnek a magyar állam a taszári katonai reptéren a tulajdonában álló ingatlanokat – derült ki a friss Magyar Közlönyből. A vételár legalább a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi érték lehet.

A jelenleg nem hasznosított légibázis a kormány döntése szerint

versenyeztetés nélkül, egyetlen ajánlatadóként kiválasztott SGF Silu Global Fund Holding Zrt. birtokába kerülhet,

amely a Ceginfo adatai szerint egy 2021. májusában bejegyzett vagyonkezelő cég, melynek vezető tisztségviselői Németh János és Cseke István. Érdekesség, hogy a két üzletember közös érdekeltsége egy pápai cég, a Németh és Cseke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. is, amelynek 2020 augusztusában került be a tevékenységi körei közé a gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme és a gyógyászati termék kiskereskedelem, továbbá az orvosi műszergyártás is. Az utóbbi cég tavaly 962,5 millió forintos forgalom mellett 22 millió forintos adózás előtti eredményt ért el.

A kormány a közlöny szerint mindenesetre egyetért azzal, hogy kereskedelmi, ipari és logisztikai céllal, kereskedelmi repülőtérként nyisson újra az ingatlan.

A vevővel a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Mager Andrea a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő bevonásával köt az ingatlanok tulajdonjogának átruházására irányuló adásvételi szerződést. Méghozzá 2021. december 31-ig.

A taszári repteret korábban is próbálta már értékesíteni az állam, legutóbb 2009-ben, sikertelenül.