Pánik uralkodik a tőzsdén az új szupervariáns miatt

Mindössze egy nap kellett ahhoz, hogy beinduljon a tőzsdei befektetők pánikreakciója, miután csütörtökön bejárta a glóbuszt a hír, hogy egy eredetileg Botswanában azonosított, majd Dél-Afrikában terjedésnek indult új, szupererős koronavírus-variáns, a B.1.1.529 már Hongkongban is felbukkant.

A legújabb variánsnak 32 mutációját jegyezték fel a vírus tüskefehérjéjében, a kórokozó ama részében, melyet a legtöbb vakcina imitál, hogy felkészítse a szervezetet a Covid elleni védekezésre. Csakhogy a jelenlegi oltóanyagok, bár fejleszthetők, az alapvírusnak a sejtekhez való csatlakozását szolgáló tüskefehérjéjét veszik alapul az immunrendszer felkészítéshez. A hírt annyira komolyan vette az izraeli, és a brit kormány is, hogy berepülési tilalmat rendeltek el legalább hat afrikai országból. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen szerint a bizottság is a légi forgalom leállítását javasolja a dél-afrikai régióból a koronavírus újabb variánsa miatt. A WHO pedig péntek délelőtt ül össze megvitatni

Az energiapiaci válság és a gazdasági kilábalás lassulásával kapcsolatos bizonytalanságok miatt egyébként is ideges nemzetközi tőkepiacokon mindez úgy csapódott le, hogy szinte az összes jelentősebb ázsiai, és európai tőzsdeindex esni kezdett. Az európai börzék körül délelőtt tízre a Portfolio szerint a legnagyobb, 4 százalékpont feletti zuhanást a francia produkálta, a BUX ehhez képest még a jobban teljesítők között volt, mert nálunk „csak” 2,3 százalékos esés volt. Az általános eladási hullám a jelentősebb forgalmú papírok közül főleg az OTP árfolyamát tépázta meg, itt 3,1 százalékpontos volt az esés, de jelentősen csökkent az Appenin és az Alteo árfolyama is. Mondjuk a gazdasági kilábalással kapcsolatos aggodalmak miatt kontinensszerte esnek a bankpapírok, ahogyan az autóipari cégek papírjaitól is szabadulnak a befektetők.

Az amerikai tőzsdék a hálaadás miatt ma csak rövidített nyitva tartás mellett kereskednek, ezért csak remélni lehet, hogy ma nem súlyosbítják jelentősen az elromlott hangulatot, és hétfőig normalizálódik valamelyest a helyzet, illetve hogy addig több minden kiderül az új variánsról, és a javasolt járványvédelmi lépésekről. A Portfolio szerint a határidős Dow 2,3 százalékos mínuszban volt 10 óra magasságában, a határidős S&P 500 2 százalékot esett, míg a határidős Nasdaq 1,5 százalékkal került lejjebb.

A nemzetközi tőzsdék pánikhangulata a légitársaságok papírjait sújtja leginkább, a londoni tőzsdén jegyzett Wizz Air árfolyama 10 százalékot zuhant, igaz, ez lényegesen jobb eredmény, mint a British Airways anyavállalata, az IAG 15, illetve az Easy Jet 14 százalékos értékvesztése – derül ki a BBC összefoglalójából.

De a befektetők szabadulnak az olajpapíroktól is a kereslet-visszaeséssel kapcsolatos félelmek miatt – noha csütörtökön még az ünnepelte mindenki, hogy az üzemanyagár-emelkedés megfékezése érdekében az USA mellett több ország is hajlandó volt jelentősebb készleteket felszabadítani a stratégiai olajtartalékokból. Az MTI szerint az európai tőzsdék pénteki nyitásakor a Brent 4,11 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben 78,84 dolláron hordónként, a WTI ára pedig 4,30 százalékkal csökkent 74,71 dollárra. Ez késő délelőttre csak tovább romlott, a WTI 5,2 százalékos mínuszban volt, míg a Brent 4,3 százalékot esett. Ehhez képest a BÉT-en a Mol az 1,62 százalékos eséssel még elég jól tartja magát.

A pánikhangulat a Portfolio összegzése szerint a kriptovaluták piacát is elérte, a bitcoin árfolyama több mint 6,4, az ether 10 százalékkal esett, ami arra utal, hogy nem kínálnak biztonságos menedéket a pénzükért aggódó befektetőknek.

Egyelőre úgy tűnik, hogy az arany tartja magát, egy százalék körül erősödött. Hirtelen ismét nagy kedvencek lettek a gyógyszergyártók és az ételkiszállítással foglalkozó cégek részvényei is, mivel ezek árfolyama emelkedett az utóbbi órákban.

(Borítókép: Tőzsde Frankfurtban 2020. októberben. Fotó: Arne Dedert / picture alliance / Getty Images)