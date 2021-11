Tíz évre kötnék röghöz az új pénzügyőr tisztjelölteket

Egy az Országgyűlésnek frissen benyújtott salátatörvényben szabályozná újra a NAV pénzügyőr tisztjelöltjei jogállását a kormány, az eddigieknél meglehetősen szigorúbb feltételek vállalására késztetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti igazgatási alapszakára jelentkező pályakezdőket. Az újonnan létrehozott tisztjelölti jogviszony gyakorlatilag az eddigi NAV-ösztöndíjas pénzügyőr tisztjelölti képzést váltaná fel. Azonban a jelenlegi rendszertől eltérően már nem a hat féléves képzés idejének megfelelő időtartamú munkavégzést várnának el a képzési támogatásért cserébe, hanem egyrészt az érintett tisztjelöltek azonnal a NAV szolgálati állományába kerülnének, másrészt pedig a képzés elvégzését követően 10 éves elköteleződést várnak el tőlük az új szabályok hatályba lépése esetén.

Ráadásul úgy, hogy mindössze a nappali tagozatos képzés első hat havi, jellemzően rendészeti alapfelkészítési részében – amit kvázi próbaidőnek nevez a tervezet – lenne lehetőségük egyáltalán a jogviszony feladására, ugyanis az egyetem rendészeti igazgatási alapszakán már a képzés megkezdése előtt 15 nappal megkapná a hallgató pénzügyőr tisztjelölti kinevezését. A próbaidő alatt egyébként a tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti majd a tervezet szerint. A tervezet szerint ugyanis a próbaidő alatt meg kell szüntetni a tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti vagy a kifogástalan életvitel követelményeinek nem felel meg. A pénzügyőri pályától, munkavégzéstől azonban csak az első hat hónap alatt, a hallgatói jogviszony feladásával lehet szabadulni.

Később ugyanis már nem nagyon adna lehetőséget az új jogviszony arra, hogy meggondolja magát egy fiatal, mivel a rendészeti alapfelkészítést követően tisztjelölti vizsgát és sikeres vizsgát követően pénzügyőr esküt kell tenni. A tisztjelölti vizsgával rendelkezők a tanulmányi követelmények nem teljesítése, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése után a rangjuktól megfosztva II. besorolású pénzügyőrként foglalkoztathatóak a későbbiekben, illetve a tisztjelölti rangról lemondva az érintettek kérhetik, hogy ne pénzügyőrként, hanem tisztviselői jogviszonyban foglalkoztassák őket. A tisztjelölti jogviszony egyéb esetekben akkor szűnik meg, ha az illető meghal, fenyítésképpen kizárják a képzésből a feltételek nem teljesítése miatt – a fizikai, egészségügyi és pszichikai, vagy nemzetbiztonság szempontjából értékelt alkalmatlanság megállapítása felmentéssel való jogviszonymegszűnést okoz –, ha a hallgatói jogviszony megszűnik, illetve ha a képzés elvégzését követően munkába állás után tisztté nevezték ki.

A tisztjelöltek számára előírják a tervezetben azt is, hogy képzés szüneteltetése alatt is kötelesek lesznek a NAV bármely egyéb szolgálati helyén dolgozni, ekkor szabadságra is jogosultak. A tisztjelölteknek egyébként a nappali tagozatos képzésük alatt azonban szabadság helyett az iskolai szünetekhez igazodóan nem kell szolgálatot ellátniuk. A szüneteltetés alatti munkavégzés alól akkor mentesülhetnek majd, ha kivételes, méltánylást érdemlő esetben a munkavégzés alóli felmentéshez a NAV hozzájárul.

Amennyiben a tisztjelölti jogviszony az első hat hónap alatt megszűnik, a képzés költségeit meg az érintetteknek meg kell téríteniük. A tisztjelölti jogviszonyt a törvénytervezet azzal tenné vonzóvá az fiatalok számára, hogy a képzésük ideje alatt legalább a garantált bérminimum összegének megfelelő, és évfolyamonként eltérő mértékű havi alapilletményt – 2022-ben ez bruttó 260 ezer forint lesz –, valamint tanulmányi díjat, és illetménypótlékot is kaphatnak. Emellett a tisztjelöltek tanulmányaik idejére kollégiumot, térítésmentes élelmezést, ruházati ellátást, tanszer-támogatást, ezen túlmenően bizonyos költségeik megtérítését és szociális juttatásokra is jogosultak lesznek. Az illetményekre vonatkozó részletszabályokat az illetékes miniszter rendeletben határozza majd meg, ahogyan azt is, hogy

a 10 éves munkaviszonyuk alatt, ha kilépnének, milyen mértékű képzési költség visszatérítést kell fizetniük.

A törvénytervezet szerint a jelenleg NAV-ösztöndíjas tisztjelöltek jogviszonya 2022. augusztus elsejével alakulna tisztjelölti szolgálati jogviszonnyá, és ekkortól járna részükre az új juttatás is. Rájuk egyébként a próbaidős részek nem vonatkoznak, és az egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálatokat sem kell elvégezni. Az érintetteket a változás részleteiről 120 nappal korábban kellene tájékoztatni, és lehetőségük lesz dönteni arról, hogy vállalják-e, hogy az új jogviszony feltételeinek megfelelően folytatják a tanulmányaikat. Ezt, vagy a nemleges döntést is írásban kell közölniük 2022. július 1-ig, mivel aki nem tesz nyilatkozatot, azt úgy veszik, hogy elfogadta a változásokat. Amennyiben azonban nem kívánják az új jogviszonyban folytatni a képzésüket, a tisztjelölti jogviszonyuk és ösztöndíjszerződésük 2022. július 31-ével megszűnik.

A fiatalok nincsenek tisztában azzal, mit vállalnak?

A fentiekben jelzett szigor egyébként annak a Magyar Rendészet folyóiratban 2019-ben megjelent tanulmánynak a tükrében különösen érdekes, amely kifejezetten az adóhatóság vám- és pénzügyőri szakterületén vizsgálta az Y és Z generáció, illetve a meglévő állomány munkahellyel kapcsolatos eltérő elvárásait, illetve ennek a NAV munkaerő-megtartásra gyakorolt hatását. A főbb megállapítások közé tartozott, hogy a fiatalabbak számára fontosabb az elérhető jövedelem, illetve a munka-magánélet egyensúlya, mint az idősebbek körében fontosabbnak ítélt jó munkahelyi közösség, szakmailag felkészült vezetők és a munkahely biztonsága. Nagyon óvatosan azt is megemlítik a szerzők – Magasvári Adrienn és Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, a Közszolgálati Egyetem Vám és Pénzügyőri tanszékének vezetője –, hogy a pályakezdők nem feltétlen vannak tudatában annak, milyen szigorú elköteleződést vállalnak a rendészeti, és általában a közszolgálati képzéssel, valamint hogy mit jelent az, hogy képzés idejével megfelelő idejű munkavégzési kötelezettséget vállalnak, vagy pedig vissza kell fizetniük a képzés díját.

A tanulmány ezért azt javasolta, hogy a NAV-nak változtatnia kell az ösztönzési és illetményrendszerén – mivel a megkérdezett pályaelhagyók szerint 2019-re a NAV-os életpályamodell nemhogy megoldotta, csak inkább elmélyítette a bérfeszültségeket a szervezeten belül. Emellett az adóhatóságnak előrelépést, előmenetelt támogató életpályát kellene biztosítania, ami ráadásul úgy alakítja a munkaterhelést, hogy az elősegítse a magánélet és a munka összhangjának megteremtését – például „az adminisztráció csökkentésével, a munkafolyamatok egyszerűsítésével, arányos munkamegosztással, a valós munkaidő betartásával és a szabadidő kiadásával”. Emellett képzési és fejlesztési lehetőségek biztosításával, a vezetői stílus és szemléletváltás mellett a munkakörülmények javításával tehet többet a hatóság azért, hogy megtartsa a fiatalabb munkavállalókat.

(Borítókép: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei nyitnak fel egy konténert egy budapesti logisztikai központban tartott átfogó ellenőrzésen 2013. október 17-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)